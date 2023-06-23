В Челябинске полицейские поймали автоугонщика

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину в порядке статьи 91 УПК РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции поймали автоугонщика. Мужчину на украденном автомобиле «ГАЗ» задержали возле дома №96а по улице Блюхера, сообщили в пресс-службе ведомства.

«22 июня сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска при несении службы у дома 96а по улице Блюхера остановили автомобиль „ГАЗ“, за управлением которого находился 36-летний мужчина. Задержанный рассказал, что машину похитил», — добавил в городском ГИБДД.

Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее стало известно, что лидера челябинской организованной преступной группировки (ОПГ) угонщиков выпустили из колонии. Калининский районный суд удовлетворил просьбу лидера автоугонщиков Романа Килиевича о замене оставшегося срока в колонии на более мягкое наказание, указано в базе данных суда.