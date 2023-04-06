Лидера челябинской ОПГ угонщиков выпустили из колонии

07 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Роману Килиевичу оставалось отбывать срок в колонии более двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Калининский районный суд Челябинска удовлетворил просьбу лидера организованной преступной группировки (ОПГ) автоугонщиков Романа Килиевича о замене оставшегося срока в колонии более мягким наказанием. Информация об этом появилась в базе данных суда. «На момент рассмотрения ходатайства срок неотбытого наказания составлял два года 17 дней. Суд постановил заменить осужденному Килиевичу неотбытую часть наказания на исправительные работы сроком на два года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении суда. Килиевич был задержан в июле 2015 года. Вместе с ним были взяты с поличным другие члены его ОПГ. Задержание лидера банды позволило закрыть дело в отношении нынешнего начальника УМВД по Челябинску Андрея Меньшенина, занимавшего на тот момент пост замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области, и оперативников Дениса Кольцов и Михаила Бугаева, которых оговорил один из членов ОПГ Алексей Малов, заявив, что признательные показания из него выбили. Такой совет ему дал адвокат Олег Зайцев, которого задержали сотрудники УФСБ по региону вскоре после поимки Килиевича. В 2017 году Килиевича признали виновным в серии хищений иномарок и отправили в колонию общего режима сроком на 11 лет. Предыдущие три попытки выйти из колонии досрочно оказались безуспешными. Последний раз лидер ОПГ просил заменить ему оставшийся срок более мягким наказанием в июле 2022 года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Калининский районный суд Челябинска удовлетворил просьбу лидера организованной преступной группировки (ОПГ) автоугонщиков Романа Килиевича о замене оставшегося срока в колонии более мягким наказанием. Информация об этом появилась в базе данных суда. «На момент рассмотрения ходатайства срок неотбытого наказания составлял два года 17 дней. Суд постановил заменить осужденному Килиевичу неотбытую часть наказания на исправительные работы сроком на два года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении суда. Килиевич был задержан в июле 2015 года. Вместе с ним были взяты с поличным другие члены его ОПГ. Задержание лидера банды позволило закрыть дело в отношении нынешнего начальника УМВД по Челябинску Андрея Меньшенина, занимавшего на тот момент пост замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области, и оперативников Дениса Кольцов и Михаила Бугаева, которых оговорил один из членов ОПГ Алексей Малов, заявив, что признательные показания из него выбили. Такой совет ему дал адвокат Олег Зайцев, которого задержали сотрудники УФСБ по региону вскоре после поимки Килиевича. В 2017 году Килиевича признали виновным в серии хищений иномарок и отправили в колонию общего режима сроком на 11 лет. Предыдущие три попытки выйти из колонии досрочно оказались безуспешными. Последний раз лидер ОПГ просил заменить ему оставшийся срок более мягким наказанием в июле 2022 года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.