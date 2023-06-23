Депутат Госдумы от ХМАО Завальный сравнил мятеж Пригожина с махновщиной

24 июня 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

По мнению политика, все жители страны должны сплотиться и поддержать президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный выразил поддержку позиции президента РФ Владимира Путина, а мятеж бизнесмена Евгения Пригожина назвал предательством и сравнил с махновщиной. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «То, что делает глава ЧВК „Вагнер“, это „гуляй поле и махновщина“. Иначе как предательством и изменой это назвать нельзя. Мы должны сплотиться вокруг нашего Президента ради страны, ради людей, ради общего будущего!» — сообщил Завальный в соцсети. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный выразил поддержку позиции президента РФ Владимира Путина, а мятеж бизнесмена Евгения Пригожина назвал предательством и сравнил с махновщиной. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «То, что делает глава ЧВК „Вагнер“, это „гуляй поле и махновщина“. Иначе как предательством и изменой это назвать нельзя. Мы должны сплотиться вокруг нашего Президента ради страны, ради людей, ради общего будущего!» — сообщил Завальный в соцсети. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.