23 июня 2023

Депутат Госдумы от ХМАО Завальный сравнил мятеж Пригожина с махновщиной

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По мнению политика, все жители страны должны сплотиться и поддержать президента Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный выразил поддержку позиции президента РФ Владимира Путина, а мятеж бизнесмена Евгения Пригожина назвал предательством и сравнил с махновщиной. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«То, что делает глава ЧВК „Вагнер“, это „гуляй поле и махновщина“. Иначе как предательством и изменой это назвать нельзя. Мы должны сплотиться вокруг нашего Президента ради страны, ради людей, ради общего будущего!» — сообщил Завальный в соцсети.

Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.

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Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный выразил поддержку позиции президента РФ Владимира Путина, а мятеж бизнесмена Евгения Пригожина назвал предательством и сравнил с махновщиной. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «То, что делает глава ЧВК „Вагнер“, это „гуляй поле и махновщина“. Иначе как предательством и изменой это назвать нельзя. Мы должны сплотиться вокруг нашего Президента ради страны, ради людей, ради общего будущего!» — сообщил Завальный в соцсети. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны, а глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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