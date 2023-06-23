Мэр Сургута Филатов призвал бойцов ЧВК «Вагнер» из ХМАО не предавать свою страну

Филатов призвал сургутских бойцов ЧВК «Вагнер» оставаться верными стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов призвал земляков, которые проходят службу в составе ЧВК «Вагнер», не предавать страну и оставаться верными президенту Владимиру Путину. Об этом мэр заявил на своей странице в соцсети.

«Обращаюсь к нашим землякам, сургутянам, которые находятся в составе ЧВК „Вагнер“. Не предавайте свою страну, оставайтесь верны своему народу, верны нашему главнокомандующему. Мы заботимся и будем заботиться о ваших семьях, пока вы на фронте», — высказался Филатов в своем telegram-канале.

Глава Сургута полностью поддержал позицию Владимира Путина и назвал поступок Евгения Пригожина предательством не только страны, но и себя и народа. «Обращение Президента Владимира Владимировича Путина полностью разделяю и поддерживаю. Все остальное — это предательство народа, страны, себя», — заявил мэр.

Ранее президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова полностью поддержала позицию главнокомандующего страны.