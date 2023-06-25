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23 июня 2023

В городе ЯНАО для военно-патриотического клуба выделят новое здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Вынос флага России и патриотический урок «Разговоры о важном» в гимназии № 53. Магнитогорск, школа, школьники, флаг россии, патриотизм
Воспитанники клуба отличаются патриотизмом и отличными результатами Фото:

В Губкинском (ЯНАО) для военно-патриотического клуба «Форпост» полностью обновят здание бывшего боулинг-центра. Об этом в соцсети рассказал глава города Андрей Гаранин.

«Военно-патриотический клуб „Форпост“ переедет в полностью обновленное здание бывшего боулинг-центра „Галактика“. Воспитанники клуба всегда отличались своим патриотизмом, талантом и отличными результатами», — поделился мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что на территории организации также появится картинг-трасса. Андрей Гаранин отметил, что молодежь города часто обращается с просьбой создать больше пространств для активного отдыха и власти муниципалитета стараются эти потребности удовлетворить.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Губкинский (ЯНАО) в сквере «Никольский» открыли точку для досуга молодежи. В новом пространстве молодежь сможет пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.

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В Губкинском (ЯНАО) для военно-патриотического клуба «Форпост» полностью обновят здание бывшего боулинг-центра. Об этом в соцсети рассказал глава города Андрей Гаранин. «Военно-патриотический клуб „Форпост“ переедет в полностью обновленное здание бывшего боулинг-центра „Галактика“. Воспитанники клуба всегда отличались своим патриотизмом, талантом и отличными результатами», — поделился мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что на территории организации также появится картинг-трасса. Андрей Гаранин отметил, что молодежь города часто обращается с просьбой создать больше пространств для активного отдыха и власти муниципалитета стараются эти потребности удовлетворить. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Губкинский (ЯНАО) в сквере «Никольский» открыли точку для досуга молодежи. В новом пространстве молодежь сможет пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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