В городе ЯНАО для военно-патриотического клуба выделят новое здание

26 июня 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Воспитанники клуба отличаются патриотизмом и отличными результатами Фото: Илья Московец © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) для военно-патриотического клуба «Форпост» полностью обновят здание бывшего боулинг-центра. Об этом в соцсети рассказал глава города Андрей Гаранин. «Военно-патриотический клуб „Форпост“ переедет в полностью обновленное здание бывшего боулинг-центра „Галактика“. Воспитанники клуба всегда отличались своим патриотизмом, талантом и отличными результатами», — поделился мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что на территории организации также появится картинг-трасса. Андрей Гаранин отметил, что молодежь города часто обращается с просьбой создать больше пространств для активного отдыха и власти муниципалитета стараются эти потребности удовлетворить. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Губкинский (ЯНАО) в сквере «Никольский» открыли точку для досуга молодежи. В новом пространстве молодежь сможет пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.

В Губкинском (ЯНАО) для военно-патриотического клуба «Форпост» полностью обновят здание бывшего боулинг-центра. Об этом в соцсети рассказал глава города Андрей Гаранин. «Военно-патриотический клуб „Форпост“ переедет в полностью обновленное здание бывшего боулинг-центра „Галактика“. Воспитанники клуба всегда отличались своим патриотизмом, талантом и отличными результатами», — поделился мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что на территории организации также появится картинг-трасса. Андрей Гаранин отметил, что молодежь города часто обращается с просьбой создать больше пространств для активного отдыха и власти муниципалитета стараются эти потребности удовлетворить. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Губкинский (ЯНАО) в сквере «Никольский» открыли точку для досуга молодежи. В новом пространстве молодежь сможет пообщаться, поиграть в настольные игры, провести камерное мероприятие.