Рыбак из Тюмени рассказал, где наловил много лещей. Фото

27 июня 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Еще большему улову помешала погода Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Тюмени Василий Сергиенко попробовал рыбачить на озере Глубоком и наловил в нем много лещей. Об этом любитель рассказал в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка в Тюменской области». «Разведал новое озерцо для себя по карте, Глубокое. Полтора часика на воде. Прикормил черный лещ. Клевало как из пулемета», — сообщил Василий Сергиенко. Он отметил, что прикармливал рыбу кукурузой, а наживка — червь. Улов мог бы быть и больше, но подвела прохладная погода. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рыбаки продолжают в социальных сетях хвастаться своим уловом и трофеями. Они рассказали, что карася также можно поймать в районе деревни Мотуши, на озерах Грязном и Большом Тарманском. Часто тюменцы выбирают для рыбной ловли район Нижней Тавды. Также любители отправляются на рыбалку на реку Туру, где водятся язь, чебак, ерш. Рыбак из Тюмени наловил лещей на озере Глубоком Сообщество «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Тюмени Василий Сергиенко попробовал рыбачить на озере Глубоком и наловил в нем много лещей. Об этом любитель рассказал в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка в Тюменской области». «Разведал новое озерцо для себя по карте, Глубокое. Полтора часика на воде. Прикормил черный лещ. Клевало как из пулемета», — сообщил Василий Сергиенко. Он отметил, что прикармливал рыбу кукурузой, а наживка — червь. Улов мог бы быть и больше, но подвела прохладная погода. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рыбаки продолжают в социальных сетях хвастаться своим уловом и трофеями. Они рассказали, что карася также можно поймать в районе деревни Мотуши, на озерах Грязном и Большом Тарманском. Часто тюменцы выбирают для рыбной ловли район Нижней Тавды. Также любители отправляются на рыбалку на реку Туру, где водятся язь, чебак, ерш.