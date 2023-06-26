Житель Тюмени Василий Сергиенко попробовал рыбачить на озере Глубоком и наловил в нем много лещей. Об этом любитель рассказал в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Рыбалка в Тюменской области».
«Разведал новое озерцо для себя по карте, Глубокое. Полтора часика на воде. Прикормил черный лещ. Клевало как из пулемета», — сообщил Василий Сергиенко.
Он отметил, что прикармливал рыбу кукурузой, а наживка — червь. Улов мог бы быть и больше, но подвела прохладная погода.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рыбаки продолжают в социальных сетях хвастаться своим уловом и трофеями. Они рассказали, что карася также можно поймать в районе деревни Мотуши, на озерах Грязном и Большом Тарманском. Часто тюменцы выбирают для рыбной ловли район Нижней Тавды. Также любители отправляются на рыбалку на реку Туру, где водятся язь, чебак, ерш.
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