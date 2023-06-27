27 июня 2023

Бешеным зверем, напавшим на челябинца, оказалась собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, собака, злая собака
Исследование ветстанции показало, что на жителя Кыштыма напала собака Фото:

В Кыштыме Челябинской области ветеринары заключили, что на местного жителя напала бешеная собака, а не волк. Об этом 28 июня URA.RU рассказал замминистра экологии Сергей Лавров.

«Бешенство у животного выявили в Каслинской ветстанции. Далее биоматериал направили в Увельскую ветстанцию, там сообщили, что это была собака. В деревне Куватал провели карантинные мероприятия. Собака была бесхозная, откуда она там взялась, не ясно. Это выясняют эксперты министерства», — уточнил Лавров.

Животное с бешенством напало на жителя деревни Куватал. Ранее предполагалось, что это был волк. По данным URA.RU, собака вышла из леса и напала на псов мужчины. В попытке отбить питомцев пострадал сам. Его госпитализировали с рваными ранами и сделали антирабическую вакцину.

В Челябинской области, по исследованиям Роспотребнадзора по региону, участились случаи нападения диких животных с бешенством. Специалисты рекомендуют жителям избегать контактов с дикими животными: не подходить, не кормить, не привлекать внимание и не провоцировать. Быть предельно осторожными.

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В Кыштыме Челябинской области ветеринары заключили, что на местного жителя напала бешеная собака, а не волк. Об этом 28 июня URA.RU рассказал замминистра экологии Сергей Лавров. «Бешенство у животного выявили в Каслинской ветстанции. Далее биоматериал направили в Увельскую ветстанцию, там сообщили, что это была собака. В деревне Куватал провели карантинные мероприятия. Собака была бесхозная, откуда она там взялась, не ясно. Это выясняют эксперты министерства», — уточнил Лавров. Животное с бешенством напало на жителя деревни Куватал. Ранее предполагалось, что это был волк. По данным URA.RU, собака вышла из леса и напала на псов мужчины. В попытке отбить питомцев пострадал сам. Его госпитализировали с рваными ранами и сделали антирабическую вакцину. В Челябинской области, по исследованиям Роспотребнадзора по региону, участились случаи нападения диких животных с бешенством. Специалисты рекомендуют жителям избегать контактов с дикими животными: не подходить, не кормить, не привлекать внимание и не провоцировать. Быть предельно осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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