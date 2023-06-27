Бешеным зверем, напавшим на челябинца, оказалась собака

28 июня 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Исследование ветстанции показало, что на жителя Кыштыма напала собака Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кыштыме Челябинской области ветеринары заключили, что на местного жителя напала бешеная собака, а не волк. Об этом 28 июня URA.RU рассказал замминистра экологии Сергей Лавров. «Бешенство у животного выявили в Каслинской ветстанции. Далее биоматериал направили в Увельскую ветстанцию, там сообщили, что это была собака. В деревне Куватал провели карантинные мероприятия. Собака была бесхозная, откуда она там взялась, не ясно. Это выясняют эксперты министерства», — уточнил Лавров. Животное с бешенством напало на жителя деревни Куватал. Ранее предполагалось, что это был волк. По данным URA.RU, собака вышла из леса и напала на псов мужчины. В попытке отбить питомцев пострадал сам. Его госпитализировали с рваными ранами и сделали антирабическую вакцину. В Челябинской области, по исследованиям Роспотребнадзора по региону, участились случаи нападения диких животных с бешенством. Специалисты рекомендуют жителям избегать контактов с дикими животными: не подходить, не кормить, не привлекать внимание и не провоцировать. Быть предельно осторожными.

В Кыштыме Челябинской области ветеринары заключили, что на местного жителя напала бешеная собака, а не волк. Об этом 28 июня URA.RU рассказал замминистра экологии Сергей Лавров. «Бешенство у животного выявили в Каслинской ветстанции. Далее биоматериал направили в Увельскую ветстанцию, там сообщили, что это была собака. В деревне Куватал провели карантинные мероприятия. Собака была бесхозная, откуда она там взялась, не ясно. Это выясняют эксперты министерства», — уточнил Лавров. Животное с бешенством напало на жителя деревни Куватал. Ранее предполагалось, что это был волк. По данным URA.RU, собака вышла из леса и напала на псов мужчины. В попытке отбить питомцев пострадал сам. Его госпитализировали с рваными ранами и сделали антирабическую вакцину. В Челябинской области, по исследованиям Роспотребнадзора по региону, участились случаи нападения диких животных с бешенством. Специалисты рекомендуют жителям избегать контактов с дикими животными: не подходить, не кормить, не привлекать внимание и не провоцировать. Быть предельно осторожными.