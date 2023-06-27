В Кыштыме на мужчину напал бешеный волк

27 июня 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

После нападения волка мужчину госпитализировали в больницу Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кыштыме Челябинской области на местного жителя напал волк. Ветеринарное исследование показало, что животное болело бешенством. «Волк, напавший на жителя деревни Куватал 24 июня, оказался бешеным. Это подтвердило исследование мозга волка, которое провели ветеринары», — сообщила редакция газеты «Кыштымский Рабочий». Мужчину госпитализировали в больницу с ранами головы и шеи. Ему зашили и обработали раны, кроме того, сразу поставили вакцину от бешенства.

В Кыштыме Челябинской области на местного жителя напал волк. Ветеринарное исследование показало, что животное болело бешенством. «Волк, напавший на жителя деревни Куватал 24 июня, оказался бешеным. Это подтвердило исследование мозга волка, которое провели ветеринары», — сообщила редакция газеты «Кыштымский Рабочий». Мужчину госпитализировали в больницу с ранами головы и шеи. Ему зашили и обработали раны, кроме того, сразу поставили вакцину от бешенства.