В Кыштыме на мужчину напал бешеный волк

После нападения волка мужчину госпитализировали в больницу
В Кыштыме Челябинской области на местного жителя напал волк. Ветеринарное исследование показало, что животное болело бешенством.
«Волк, напавший на жителя деревни Куватал 24 июня, оказался бешеным. Это подтвердило исследование мозга волка, которое провели ветеринары», — сообщила редакция газеты «Кыштымский Рабочий».
Мужчину госпитализировали в больницу с ранами головы и шеи. Ему зашили и обработали раны, кроме того, сразу поставили вакцину от бешенства.
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