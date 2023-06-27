В Челябинской области дикие животные стали чаще нападать на людей

27 июня 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники Роспотребнадзора советуют не провоцировать животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области дикие животные чаще нападают на людей в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзору по региону. «В Челябинской области сохраняется неблагоприятная эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных. За последние пять месяцев количество укусов животными в Челябинской области выросло составило 117,1 на 100 тысяч населения, что выше в 1,05 аналогичного периода 2022 года», — рассказали сотрудники ведомства. В особой группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными, нежели взрослые. При этом, как сообщает Роспотребнадзор, случаев заболевания людей бешенством не зарегистрировано. Ранее в Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. А в Кыштыме Челябинской области на местного жителя напал волк.

В Челябинской области дикие животные чаще нападают на людей в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзору по региону. «В Челябинской области сохраняется неблагоприятная эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных. За последние пять месяцев количество укусов животными в Челябинской области выросло составило 117,1 на 100 тысяч населения, что выше в 1,05 аналогичного периода 2022 года», — рассказали сотрудники ведомства. В особой группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными, нежели взрослые. При этом, как сообщает Роспотребнадзор, случаев заболевания людей бешенством не зарегистрировано. Ранее в Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. А в Кыштыме Челябинской области на местного жителя напал волк.