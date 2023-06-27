В Челябинской области дикие животные стали чаще нападать на людей

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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
Сотрудники Роспотребнадзора советуют не провоцировать животных Фото:

В Челябинской области дикие животные чаще нападают на людей в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзору по региону.

«В Челябинской области сохраняется неблагоприятная эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных. За последние пять месяцев количество укусов животными в Челябинской области выросло составило 117,1 на 100 тысяч населения, что выше в 1,05 аналогичного периода 2022 года», — рассказали сотрудники ведомства.

В особой группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными, нежели взрослые. При этом, как сообщает Роспотребнадзор, случаев заболевания людей бешенством не зарегистрировано.

Ранее в Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. А в Кыштыме Челябинской области на местного жителя напал волк.

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В Челябинской области дикие животные чаще нападают на людей в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзору по региону. «В Челябинской области сохраняется неблагоприятная эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных. За последние пять месяцев количество укусов животными в Челябинской области выросло составило 117,1 на 100 тысяч населения, что выше в 1,05 аналогичного периода 2022 года», — рассказали сотрудники ведомства. В особой группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными, нежели взрослые. При этом, как сообщает Роспотребнадзор, случаев заболевания людей бешенством не зарегистрировано. Ранее в Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. А в Кыштыме Челябинской области на местного жителя напал волк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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