28 июня 2023

Экс-разведчик Риттер: Россия ликвидировала в Краматорске американских офицеров

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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Скотт Риттер утверждает, что россияне ликвидировали в Краматорске американских офицеров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска якобы ликвидировали американских наемников, обучавших Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Цель, которая была поражена в Краматорске… Там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух (вертолетах. — прим. ред.) Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — рассказал офицер в интервью журналисту Гарланду Никсону. По его словам, среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.

Ранее глава украинской областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Краматорске упала ракета на ресторан RIA Lounge (Pizza). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это сообщение, подчеркнув, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, передает МК. При этом он уточнил, что российские войска могут наносить удары по тем объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Позднее в Минобороны сообщили, что российская армия все же нанесла удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Под удар попали также иностранные наемники.

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Российские войска якобы ликвидировали американских наемников, обучавших Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Цель, которая была поражена в Краматорске… Там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух (вертолетах. — прим. ред.) Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — рассказал офицер в интервью журналисту Гарланду Никсону. По его словам, среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий. Ранее глава украинской областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Краматорске упала ракета на ресторан RIA Lounge (Pizza). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это сообщение, подчеркнув, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, передает МК. При этом он уточнил, что российские войска могут наносить удары по тем объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Позднее в Минобороны сообщили, что российская армия все же нанесла удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Под удар попали также иностранные наемники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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