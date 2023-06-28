В Перми представят 300 уникальных раритетов об истории города

29 июня 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Раритетные документы достанут из хранилища архива впервые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Центральном выставочном зале Перми краевой госархив открывает новую выставку «Пермь — 300 раритетов». На ней покажут редкие архивные документы об истории города, которые ранее не покидали хранилище, говорят организаторы. «В экспозиции представят подлинные архивные документы, рассказывающие истории о городе и его жителях за 300 лет. Большинство из них — настоящие раритеты, уникальные, редкие, созданные в единичном экземпляре, которые почти не покидают хранилища», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300». Во время работы выставки в ЦВЗ пройдут экскурсии, лекции, показы документальных фильмов. Откроется экспозиция 4 июля.

В Центральном выставочном зале Перми краевой госархив открывает новую выставку «Пермь — 300 раритетов». На ней покажут редкие архивные документы об истории города, которые ранее не покидали хранилище, говорят организаторы. «В экспозиции представят подлинные архивные документы, рассказывающие истории о городе и его жителях за 300 лет. Большинство из них — настоящие раритеты, уникальные, редкие, созданные в единичном экземпляре, которые почти не покидают хранилища», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300». Во время работы выставки в ЦВЗ пройдут экскурсии, лекции, показы документальных фильмов. Откроется экспозиция 4 июля.