28 июня 2023

В Перми представят 300 уникальных раритетов об истории города

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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, архив, музей нестерова, фондохранилище
Раритетные документы достанут из хранилища архива впервые Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Центральном выставочном зале Перми краевой госархив открывает новую выставку «Пермь — 300 раритетов». На ней покажут редкие архивные документы об истории города, которые ранее не покидали хранилище, говорят организаторы.

«В экспозиции представят подлинные архивные документы, рассказывающие истории о городе и его жителях за 300 лет. Большинство из них — настоящие раритеты, уникальные, редкие, созданные в единичном экземпляре, которые почти не покидают хранилища», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300».

Во время работы выставки в ЦВЗ пройдут экскурсии, лекции, показы документальных фильмов. Откроется экспозиция 4 июля.

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В Центральном выставочном зале Перми краевой госархив открывает новую выставку «Пермь — 300 раритетов». На ней покажут редкие архивные документы об истории города, которые ранее не покидали хранилище, говорят организаторы. «В экспозиции представят подлинные архивные документы, рассказывающие истории о городе и его жителях за 300 лет. Большинство из них — настоящие раритеты, уникальные, редкие, созданные в единичном экземпляре, которые почти не покидают хранилища», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300». Во время работы выставки в ЦВЗ пройдут экскурсии, лекции, показы документальных фильмов. Откроется экспозиция 4 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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