Минобороны: ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиосвязи

20 сентября 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли удержать опорный пункт из-за значительных потерь Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины, используя радиоигру для дезинформации противника. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко. О какой территории идет речь, в ведомстве не сообщили. «Дезинформация позволила вывести группу противника на позиции, контролируемые нашими бойцами, и в результате скоротечного боя группа была ликвидирована», — приводит слова Долженко министерство обороны России. Информацию передает ТАСС. После успешного боя и ликвидации группы противника, российские войска получили возможность штурмовать опорный пункт. Его противник не смог удержать из-за значительных потерь. ВСУ бросили танки Leopard и БМП Marder на прорыв под Курском. Российская армия не дала ВСУ прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины, используя радиоигру для дезинформации противника. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко. О какой территории идет речь, в ведомстве не сообщили. «Дезинформация позволила вывести группу противника на позиции, контролируемые нашими бойцами, и в результате скоротечного боя группа была ликвидирована», — приводит слова Долженко министерство обороны России. Информацию передает ТАСС. После успешного боя и ликвидации группы противника, российские войска получили возможность штурмовать опорный пункт. Его противник не смог удержать из-за значительных потерь. ВСУ бросили танки Leopard и БМП Marder на прорыв под Курском. Российская армия не дала ВСУ прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.