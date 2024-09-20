Российские войска успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины, используя радиоигру для дезинформации противника. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко. О какой территории идет речь, в ведомстве не сообщили.
«Дезинформация позволила вывести группу противника на позиции, контролируемые нашими бойцами, и в результате скоротечного боя группа была ликвидирована», — приводит слова Долженко министерство обороны России. Информацию передает ТАСС.
После успешного боя и ликвидации группы противника, российские войска получили возможность штурмовать опорный пункт. Его противник не смог удержать из-за значительных потерь.
ВСУ бросили танки Leopard и БМП Marder на прорыв под Курском. Российская армия не дала ВСУ прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
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