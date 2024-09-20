Минобороны: ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиосвязи

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ВСУ не смогли удержать опорный пункт из-за значительных потерь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины, используя радиоигру для дезинформации противника. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко. О какой территории идет речь, в ведомстве не сообщили.

«Дезинформация позволила вывести группу противника на позиции, контролируемые нашими бойцами, и в результате скоротечного боя группа была ликвидирована», — приводит слова Долженко министерство обороны России. Информацию передает ТАСС.

После успешного боя и ликвидации группы противника, российские войска получили возможность штурмовать опорный пункт. Его противник не смог удержать из-за значительных потерь.

ВСУ бросили танки Leopard и БМП Marder на прорыв под Курском. Российская армия не дала ВСУ прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

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Российские войска успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины, используя радиоигру для дезинформации противника. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко. О какой территории идет речь, в ведомстве не сообщили. «Дезинформация позволила вывести группу противника на позиции, контролируемые нашими бойцами, и в результате скоротечного боя группа была ликвидирована», — приводит слова Долженко министерство обороны России. Информацию передает ТАСС. После успешного боя и ликвидации группы противника, российские войска получили возможность штурмовать опорный пункт. Его противник не смог удержать из-за значительных потерь. ВСУ бросили танки Leopard и БМП Marder на прорыв под Курском. Российская армия не дала ВСУ прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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