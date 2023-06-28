Пермские власти выразили соболезнования близким умершего главного архитектора

29 июня 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Прощание с архитектором пройдет 30 июня Фото: Московец Илья © URA.RU Мэрия Перми выразила глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося бывшего главного архитектора города Геннадия Игошина. Прощание пройдет в Центральном выставочном зале 30 июня, сообщается на сайте администрации. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Геннадия Михайловича, вместе с вами скорбим об утрате. Церемония прощания с Геннадием Игошиным состоится 30 июня с 12:00 до 13:00 в Центральном выставочном зале по адресу: Комсомольский проспект, 10», — говорится на сайте. Геннадий Игошин скончался 28 июня на 90-м году жизни. С 1970 по 1997 год он работал главным архитектором города. При нем был разработан и утвержден генеральный план Перми, застроены многие микрорайоны и снесены более 700 ветхих зданий, возведены Дворец пионеров, Дом Советов, гостиница «Урал» и Драмтеатр. За свои достижения Игошин был удостоен звания почетного гражданина Перми.

Мэрия Перми выразила глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося бывшего главного архитектора города Геннадия Игошина. Прощание пройдет в Центральном выставочном зале 30 июня, сообщается на сайте администрации. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Геннадия Михайловича, вместе с вами скорбим об утрате. Церемония прощания с Геннадием Игошиным состоится 30 июня с 12:00 до 13:00 в Центральном выставочном зале по адресу: Комсомольский проспект, 10», — говорится на сайте. Геннадий Игошин скончался 28 июня на 90-м году жизни. С 1970 по 1997 год он работал главным архитектором города. При нем был разработан и утвержден генеральный план Перми, застроены многие микрорайоны и снесены более 700 ветхих зданий, возведены Дворец пионеров, Дом Советов, гостиница «Урал» и Драмтеатр. За свои достижения Игошин был удостоен звания почетного гражданина Перми.