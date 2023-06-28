28 июня 2023

Пермские власти выразили соболезнования близким умершего главного архитектора

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Екатеринбург, прощание, цветы
Прощание с архитектором пройдет 30 июня Фото:

Мэрия Перми выразила глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося бывшего главного архитектора города Геннадия Игошина. Прощание пройдет в Центральном выставочном зале 30 июня, сообщается на сайте администрации.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Геннадия Михайловича, вместе с вами скорбим об утрате. Церемония прощания с Геннадием Игошиным состоится 30 июня с 12:00 до 13:00 в Центральном выставочном зале по адресу: Комсомольский проспект, 10», — говорится на сайте.

Геннадий Игошин скончался 28 июня на 90-м году жизни. С 1970 по 1997 год он работал главным архитектором города. При нем был разработан и утвержден генеральный план Перми, застроены многие микрорайоны и снесены более 700 ветхих зданий, возведены Дворец пионеров, Дом Советов, гостиница «Урал» и Драмтеатр. За свои достижения Игошин был удостоен звания почетного гражданина Перми.

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Мэрия Перми выразила глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося бывшего главного архитектора города Геннадия Игошина. Прощание пройдет в Центральном выставочном зале 30 июня, сообщается на сайте администрации. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Геннадия Михайловича, вместе с вами скорбим об утрате. Церемония прощания с Геннадием Игошиным состоится 30 июня с 12:00 до 13:00 в Центральном выставочном зале по адресу: Комсомольский проспект, 10», — говорится на сайте. Геннадий Игошин скончался 28 июня на 90-м году жизни. С 1970 по 1997 год он работал главным архитектором города. При нем был разработан и утвержден генеральный план Перми, застроены многие микрорайоны и снесены более 700 ветхих зданий, возведены Дворец пионеров, Дом Советов, гостиница «Урал» и Драмтеатр. За свои достижения Игошин был удостоен звания почетного гражданина Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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