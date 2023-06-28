Глава курганской полиции проверит содержание трассы «Иртыш» в направлении Петухово

Глава УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов взял под личный контроль вопрос содержания участка автодороги Р-254 «Иртыш» в направлении Петуховского округа. Поводом для этого послужили обнаруженные дефекты покрытия, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подрядной организации направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В адрес владельца дорог внесено представление об устранении нарушений <…>. Вопросы содержания автодороги „Иртыш“ в направлении Петуховского округа взяты на контроль начальником УМВД региона», — указано в группе полиции в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что сейчас на трассе проводятся работы по устранению дефектов. Для безопасности участников дорожного движения установлены временные знаки о том, что дорога неровная, а также об ограничении максимальной скорости.
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