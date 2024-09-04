В Щучанском округе Курганской области сотрудники Ространснадзора совместно с ГАИ задержали несколько самосвалов с перегрузом, принадлежащих челябинской транспортной компании. Нарушителей ловили на дороге «Иртыш — Белоярское», на разбитое состояние которой местные жители жаловались главе Следкома Александру Бастрыкину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям.
«После обращения к губернатору Вадиму Шумкову сотрудники Ространснадзора совместно с Госавтоинспекцией провели рейд на дороге в Щучанском округе. В ходе него были задержаны три машины с перегрузом. На месте провели взвешивание, которое показало двухкратное превышение веса. На дороге знак 6 тонн на одну ось, а фуры при этом еще и битком груженные песком», — рассказал инсайдер.
Также источник отметил, что после первых задержаний грузовиков Водители следующих машин испугались проверок и поехали через передвижной весогабаритный пункт только после того, как обратно разгрузились на карьере. «Водители передали другим по рации, что идет проверка. После этого через пару часов пустыми проехала целая колонна из девяти самосвалов», — отметил источник.
В региональном Ространснадзоре URA.RU подтвердили информацию о рейде и проверке машин с перегрузом. Три транспортных средства, принадлежащих компании из Челябинской области, были задержаны и помещены на штрафстоянку. В отношении владельца грузовиков возбуждены административные производства. Ему грозят штрафы до 500 тысяч рублей на каждый автомобиль. Также решается вопрос о привлечении к ответственности владельца карьера.
Ранее URA.RU писало, что жители села Белоярское устраивали протесты и перекрывали проезд грузовикам, которые разбили дорогу. После жалоб на проблему обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.
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