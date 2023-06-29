Тюменка с игрушечным пистолетом попыталась ограбить кондитерский магазин

Жительница Тюмени при помощи игрушечного пистолета попыталась ограбить кондитерский магазин. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщину осудили на три года.
«Суд установил, что 6 ноября 2022 года женщина, находясь в магазине „Кондитер Shop“ решила открыто завладеть материальными ценностями, находящимися в магазине. Она зашла в помещение и, угрожая игрушечным пистолетом продавцу, потребовала передать ей все деньги из кассы», — говорится в сообщении ведомства.
Продавец успела нажать тревожную кнопку. Испугавшись, злоумышленница попыталась скрыться. Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде трех лет и 15 дней лишения свободы.
Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени злоумышленники так же при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Угрожая ножом и фейковым пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевшего.
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