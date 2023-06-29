29 июня 2023

Тюменка с игрушечным пистолетом попыталась ограбить кондитерский магазин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, арест, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, клетка, преступление, молоток судьи, судейский молоток
За свое преступление женщина будет отбывать тюремный срок Фото:

Жительница Тюмени при помощи игрушечного пистолета попыталась ограбить кондитерский магазин. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщину осудили на три года.

«Суд установил, что 6 ноября 2022 года женщина, находясь в магазине „Кондитер Shop“ решила открыто завладеть материальными ценностями, находящимися в магазине. Она зашла в помещение и, угрожая игрушечным пистолетом продавцу, потребовала передать ей все деньги из кассы», — говорится в сообщении ведомства.

Продавец успела нажать тревожную кнопку. Испугавшись, злоумышленница попыталась скрыться. Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде трех лет и 15 дней лишения свободы.

Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени злоумышленники так же при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Угрожая ножом и фейковым пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевшего.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени при помощи игрушечного пистолета попыталась ограбить кондитерский магазин. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщину осудили на три года. «Суд установил, что 6 ноября 2022 года женщина, находясь в магазине „Кондитер Shop“ решила открыто завладеть материальными ценностями, находящимися в магазине. Она зашла в помещение и, угрожая игрушечным пистолетом продавцу, потребовала передать ей все деньги из кассы», — говорится в сообщении ведомства. Продавец успела нажать тревожную кнопку. Испугавшись, злоумышленница попыталась скрыться. Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде трех лет и 15 дней лишения свободы. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени злоумышленники так же при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Угрожая ножом и фейковым пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...