Тюменка с игрушечным пистолетом попыталась ограбить кондитерский магазин

30 июня 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

За свое преступление женщина будет отбывать тюремный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюмени при помощи игрушечного пистолета попыталась ограбить кондитерский магазин. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщину осудили на три года. «Суд установил, что 6 ноября 2022 года женщина, находясь в магазине „Кондитер Shop“ решила открыто завладеть материальными ценностями, находящимися в магазине. Она зашла в помещение и, угрожая игрушечным пистолетом продавцу, потребовала передать ей все деньги из кассы», — говорится в сообщении ведомства. Продавец успела нажать тревожную кнопку. Испугавшись, злоумышленница попыталась скрыться. Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде трех лет и 15 дней лишения свободы. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени злоумышленники так же при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Угрожая ножом и фейковым пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевшего.

Жительница Тюмени при помощи игрушечного пистолета попыталась ограбить кондитерский магазин. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщину осудили на три года. «Суд установил, что 6 ноября 2022 года женщина, находясь в магазине „Кондитер Shop“ решила открыто завладеть материальными ценностями, находящимися в магазине. Она зашла в помещение и, угрожая игрушечным пистолетом продавцу, потребовала передать ей все деньги из кассы», — говорится в сообщении ведомства. Продавец успела нажать тревожную кнопку. Испугавшись, злоумышленница попыталась скрыться. Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде трех лет и 15 дней лишения свободы. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени злоумышленники так же при помощи игрушечного пистолета ограбили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Угрожая ножом и фейковым пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевшего.