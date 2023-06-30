Пятимесячная девочка, пострадавшая в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, скончалась в больнице

Пятимесячная девочка, которая пострадала в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень 30 июня, скончалась в больнице. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по факту аварии, которая привела к смерти.
«К сожалению, один ребенок — 5-месячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице. Следственным отделом по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области в отношении водителя Chevrolet возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Авария произошла 1 июня на 65 километре Тюменского тракта, всего в ДТП пострадало восемь человек, из них пять детей. Водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda. Утром 1 июля в Минздраве Свердловской области оценивали состояние детей, как тяжелое. К расследования дела подключился Следственный комитет.
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