В Минздраве раскрыли состояние детей, пострадавших в аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень

Минздрав: состояние детей, пострадавших в аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, тяжелое
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По словам врачей, состояние детей, пострадавших в ДТП, тяжелое Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 30 июня произошла авария, где пострадало восемь человек. Среди пострадавших было пять детей, сейчас врачи оценивают их состояние как тяжелое, сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

«Девочки 2010, 2011, 2013 и 2016 года рождения госпитализированы в детскую городскую киническую больницу №9 Екатеринбурга, состояние тяжелое. Девочка 2023 года рождения госпитализирована в Белоярскую больницу — состояние крайне тяжелое», — сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Кроме этого, в аварии пострадала 41-летняя свердловчанка, ее доставили в больницу Асбеста, сейчас у пострадавшей состояние удовлетворительное. Также в ДТП пострадали женщины 46 и 20 лет, врачи оценивают их состояние, как тяжелое.

Авария произошла 30 июня в 17 часов на 65-м километре Тюменского тракта. В ГИБДД сообщали, что водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda.

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На трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 30 июня произошла авария, где пострадало восемь человек. Среди пострадавших было пять детей, сейчас врачи оценивают их состояние как тяжелое, сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области. «Девочки 2010, 2011, 2013 и 2016 года рождения госпитализированы в детскую городскую киническую больницу №9 Екатеринбурга, состояние тяжелое. Девочка 2023 года рождения госпитализирована в Белоярскую больницу — состояние крайне тяжелое», — сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области. Кроме этого, в аварии пострадала 41-летняя свердловчанка, ее доставили в больницу Асбеста, сейчас у пострадавшей состояние удовлетворительное. Также в ДТП пострадали женщины 46 и 20 лет, врачи оценивают их состояние, как тяжелое. Авария произошла 30 июня в 17 часов на 65-м километре Тюменского тракта. В ГИБДД сообщали, что водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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