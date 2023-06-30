СКР подключился к делу о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, где пострадали восемь человек

Дело о ДТП 30 июня на трассе Екатеринбург — Тюмень, где пострадали восемь человек, пять из которых были дети, передали в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
«Прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в СКР по Свердловской области в Заречном. В настоящее время продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех обстоятельств», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 30 июня на 65 километре Тюменского тракта возле Екатеринбурга. Водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda. В Минздраве по Свердловской области сообщили, что состояние детей, пострадавших в аварии, оценивают, как тяжелое.
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