30 июня 2023

СКР подключился к делу о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, где пострадали восемь человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
Дело об аварии, где пострадало восемь человек, передали в СК России Фото:

Дело о ДТП 30 июня на трассе Екатеринбург — Тюмень, где пострадали восемь человек, пять из которых были дети, передали в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в СКР по Свердловской области в Заречном. В настоящее время продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех обстоятельств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 30 июня на 65 километре Тюменского тракта возле Екатеринбурга. Водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda. В Минздраве по Свердловской области сообщили, что состояние детей, пострадавших в аварии, оценивают, как тяжелое.

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Дело о ДТП 30 июня на трассе Екатеринбург — Тюмень, где пострадали восемь человек, пять из которых были дети, передали в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в СКР по Свердловской области в Заречном. В настоящее время продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех обстоятельств», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 30 июня на 65 километре Тюменского тракта возле Екатеринбурга. Водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda. В Минздраве по Свердловской области сообщили, что состояние детей, пострадавших в аварии, оценивают, как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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