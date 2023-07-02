Погибший Александр Кравчук родился и вырос в Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Нижневартовска (ХМАО) Александр Кравчук погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Выполняя задачи специальной военной операции, погиб вартовчанин Александр Кравчук. Он выполнял боевые задачи в звании сержанта в должности командира отделения. Наш земляк с честью нес службу, встав на защиту мирного населения и интересов Родины», — рассказали в администрации.

По информации мэрии, Александр родился и вырос в Нижневартовске. С 2017 года трудился в городском аэропорту, возглавлял бригаду грузчиков группы грузовых перевозок. Также сообщается, что власти ХМАО окажут семье погибшего все меры поддержки.