02 июля 2023
01 июля 2023

Власти Нижневартовска сообщили о гибели на СВО земляка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший Александр Кравчук родился и вырос в Нижневартовске Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) Александр Кравчук погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Выполняя задачи специальной военной операции, погиб вартовчанин Александр Кравчук. Он выполнял боевые задачи в звании сержанта в должности командира отделения. Наш земляк с честью нес службу, встав на защиту мирного населения и интересов Родины», — рассказали в администрации.

По информации мэрии, Александр родился и вырос в Нижневартовске. С 2017 года трудился в городском аэропорту, возглавлял бригаду грузчиков группы грузовых перевозок. Также сообщается, что власти ХМАО окажут семье погибшего все меры поддержки.

Фото:

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Житель Нижневартовска (ХМАО) Александр Кравчук погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили городские власти в официальном паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Выполняя задачи специальной военной операции, погиб вартовчанин Александр Кравчук. Он выполнял боевые задачи в звании сержанта в должности командира отделения. Наш земляк с честью нес службу, встав на защиту мирного населения и интересов Родины», — рассказали в администрации. По информации мэрии, Александр родился и вырос в Нижневартовске. С 2017 года трудился в городском аэропорту, возглавлял бригаду грузчиков группы грузовых перевозок. Также сообщается, что власти ХМАО окажут семье погибшего все меры поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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