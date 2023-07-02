02 июля 2023
01 июля 2023

В Нижневартовске эвакуировали десятки торговых центров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, эвакуация, минирование, полиция, росгвардия, минирование правительства
На местах работают экстренные службы и кинологи Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки торговых центров и офисов. На местах работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Поступили сообщения, проводится эвакуация. На местах работают все экстренные службы: МЧС, кинологи, силовики, бригады скорой помощи», — сообщил инсайдер журналисту агентства.

Очевидцы сообщают, что эвакуируют как мелкие торговые помещения, так и ряд крупных ТЦ, среди которых «Югра молл» и «Грин парк», пишет telegram-канал «N1». URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. Однако на момент публикации новости дозвониться в пресс-службу ведомства не удалось.

Видео: telegram-канал «Сейчас Нижневартовск»

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В Нижневартовске (ХМАО) из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки торговых центров и офисов. На местах работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Поступили сообщения, проводится эвакуация. На местах работают все экстренные службы: МЧС, кинологи, силовики, бригады скорой помощи», — сообщил инсайдер журналисту агентства. Очевидцы сообщают, что эвакуируют как мелкие торговые помещения, так и ряд крупных ТЦ, среди которых «Югра молл» и «Грин парк», пишет telegram-канал «N1». URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. Однако на момент публикации новости дозвониться в пресс-службу ведомства не удалось. Видео: telegram-канал «Сейчас Нижневартовск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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