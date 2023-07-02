На местах работают экстренные службы и кинологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки торговых центров и офисов. На местах работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Поступили сообщения, проводится эвакуация. На местах работают все экстренные службы: МЧС, кинологи, силовики, бригады скорой помощи», — сообщил инсайдер журналисту агентства.

Очевидцы сообщают, что эвакуируют как мелкие торговые помещения, так и ряд крупных ТЦ, среди которых «Югра молл» и «Грин парк», пишет telegram-канал «N1». URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. Однако на момент публикации новости дозвониться в пресс-службу ведомства не удалось.

Видео: telegram-канал «Сейчас Нижневартовск»