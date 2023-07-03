В НАТО признали, что украинское наступление продвигается медленно

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: наступление ВСУ идет тяжело и медленно
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, переправа, танк, ВСУ, stock
Украина перешла в контрнаступление 4 июня, отметили в Минобороны России Фото:
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается крайне медленно и тяжело. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Сейчас очень, очень сложное время для ВСУ. Наступление — это всегда очень сложно. Не надо думать, что это легкая прогулка, так никогда не будет», — заявил Роб Бауэр, его слова приводит британская газета The Independent. Он также отметил, что Украине потребуется больше времени для наступления, чем предполагалось ранее.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время линия фронта с Россией существенно не менялась. У Вооруженных сил РФ было почти полгода для того, чтобы построить укрепленные линии обороны. Также Россия до сих имеет преимущество в воздухе, передает телеканал 360.

Украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. Для этого Киев накапливает там свои резервы, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается крайне медленно и тяжело. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. «Сейчас очень, очень сложное время для ВСУ. Наступление — это всегда очень сложно. Не надо думать, что это легкая прогулка, так никогда не будет», — заявил Роб Бауэр, его слова приводит британская газета The Independent. Он также отметил, что Украине потребуется больше времени для наступления, чем предполагалось ранее. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время линия фронта с Россией существенно не менялась. У Вооруженных сил РФ было почти полгода для того, чтобы построить укрепленные линии обороны. Также Россия до сих имеет преимущество в воздухе, передает телеканал 360. Украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. Для этого Киев накапливает там свои резервы, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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