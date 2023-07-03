В НАТО признали, что украинское наступление продвигается медленно

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: наступление ВСУ идет тяжело и медленно

03 июля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Украина перешла в контрнаступление 4 июня, отметили в Минобороны России Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается крайне медленно и тяжело. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. «Сейчас очень, очень сложное время для ВСУ. Наступление — это всегда очень сложно. Не надо думать, что это легкая прогулка, так никогда не будет», — заявил Роб Бауэр, его слова приводит британская газета The Independent . Он также отметил, что Украине потребуется больше времени для наступления, чем предполагалось ранее. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время линия фронта с Россией существенно не менялась. У Вооруженных сил РФ было почти полгода для того, чтобы построить укрепленные линии обороны. Также Россия до сих имеет преимущество в воздухе, передает телеканал 360. Украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. Для этого Киев накапливает там свои резервы, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается крайне медленно и тяжело. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. «Сейчас очень, очень сложное время для ВСУ. Наступление — это всегда очень сложно. Не надо думать, что это легкая прогулка, так никогда не будет», — заявил Роб Бауэр, его слова приводит британская газета The Independent. Он также отметил, что Украине потребуется больше времени для наступления, чем предполагалось ранее. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время линия фронта с Россией существенно не менялась. У Вооруженных сил РФ было почти полгода для того, чтобы построить укрепленные линии обороны. Также Россия до сих имеет преимущество в воздухе, передает телеканал 360. Украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. Для этого Киев накапливает там свои резервы, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.