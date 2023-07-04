На одной из улиц Челябинска на два месяца закроют движение автобусов и троллейбусов

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Разное. Курган , знак стоп, ремонтные работы, проезд закрыт
Запрет на проезд связан с ремонтом теплотрассы Фото:

В Челябинске на участке улицы 60-летия Октября от Сталеваров до 2-й Павелецкой почти на два месяца закроют движение автобусов и троллейбусов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, причиной стал ремонт теплотрассы.

«С 8 часов 5 июля до 1 сентября закрывается движение автобусов и троллейбуса по 60-летия Октября от Сталеваров до 2-й Павелецкой. Причина: ремонт теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что для транспорта предусмотрели новый маршрут движения. Автобусы № 15, 16с, 31, 42, 43, 44, 47, 71, 93с, 132 будут следовать по проезду между улицами 60-летия Октября и Коммунистической — в остальном без изменений. Маршрут троллейбуса № 14 будет проходить через ДК Строителей — Черкасская — Парк Гагарина. Обратно: Парк Гагарина — Пети Калмыкова — ДК Строителей.

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В Челябинске на участке улицы 60-летия Октября от Сталеваров до 2-й Павелецкой почти на два месяца закроют движение автобусов и троллейбусов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, причиной стал ремонт теплотрассы. «С 8 часов 5 июля до 1 сентября закрывается движение автобусов и троллейбуса по 60-летия Октября от Сталеваров до 2-й Павелецкой. Причина: ремонт теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Там отметили, что для транспорта предусмотрели новый маршрут движения. Автобусы № 15, 16с, 31, 42, 43, 44, 47, 71, 93с, 132 будут следовать по проезду между улицами 60-летия Октября и Коммунистической — в остальном без изменений. Маршрут троллейбуса № 14 будет проходить через ДК Строителей — Черкасская — Парк Гагарина. Обратно: Парк Гагарина — Пети Калмыкова — ДК Строителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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