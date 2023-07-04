В Екатеринбурге в результате ДТП 12-летний ребенок попал в больницу

04 июля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, возле дома № 108, в ДТП пострадал 12-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель автомашины „Хенде Солярис“, двигаясь по улице Шефская со стороны Совхозной в сторону проспекта Космонавтов, сбил несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик, который был доставлен в лечебное учреждение с места происшествия с переломом руки и травмой живота», — рассказали в Отделении пропаганды Госавтоинспекции города. ДТП произошло в 19:15. Управлял автомашиной 42-летний мужчина, имеющий водительский стаж управления 22 года. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, возле дома № 108, в ДТП пострадал 12-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель автомашины „Хенде Солярис“, двигаясь по улице Шефская со стороны Совхозной в сторону проспекта Космонавтов, сбил несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик, который был доставлен в лечебное учреждение с места происшествия с переломом руки и травмой живота», — рассказали в Отделении пропаганды Госавтоинспекции города. ДТП произошло в 19:15. Управлял автомашиной 42-летний мужчина, имеющий водительский стаж управления 22 года. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.