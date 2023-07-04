В Магнитогорске девочка застряла в фонтане

Пальцы ног девочки застряли в сливной решетке фонтана Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) 13-летняя девочка застряла в фонтане. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, пальцы ноги ребенка застряли в сливной решетке.

«Девушка, позабыв осторожность, разулась и босиком прошлась по чаше местного фонтана. Уровень воды небольшой, но оступившись на скользком дне, она пальцами ноги застряла в сливной решетке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что для вызволения подростка спасателям пришлось использовать шанцевый инструмент. Они отжали решетку, освободили ногу и передали ребенка медикам. Все это время рядом с девочкой находились ее подруги и другие очевидцы. Они помогли ей справиться с болью и испугом.

Спасатели напомнили горожанам, что фонтаны не предназначены для купания. Они являются элементом благоустройства города.