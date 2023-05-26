Капитан ВСУ Луценко счел украинский рейд в Белгородскую область дешевой постановкой

27 мая 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Луценко назвал диверсии в Белгородской области пиар-войной Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Прорыв диверсантов с территории Украины в Белгородскую область является «постановкой» киевских властей для того, чтобы изменить негативный информационный фон. Об этом заявил капитан ВСУ и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. «То, что происходит на соседней с нами Белгородщине, это те методы войны, которые мы могли бы увидеть, если бы у нас не было профессионального руководства. Почувствуйте разницу между пиар-войной с подготовленными видосиками, дешевыми песенками, шансонами, постановками и той <…> битвой, которая уже полтора года длится», — заявил Луценко, видеозапись опубликовал telegram-канал ПолитНавигатор. На территорию Белгородской области утром 22 мая зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. ВС РФ приняли необходимые для ликвидации противника меры, о чем сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что диверсия по замыслу ее организаторов должна была отвлечь общественность от провала ВСУ в Артемовске.

Прорыв диверсантов с территории Украины в Белгородскую область является «постановкой» киевских властей для того, чтобы изменить негативный информационный фон. Об этом заявил капитан ВСУ и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. «То, что происходит на соседней с нами Белгородщине, это те методы войны, которые мы могли бы увидеть, если бы у нас не было профессионального руководства. Почувствуйте разницу между пиар-войной с подготовленными видосиками, дешевыми песенками, шансонами, постановками и той <…> битвой, которая уже полтора года длится», — заявил Луценко, видеозапись опубликовал telegram-канал ПолитНавигатор. На территорию Белгородской области утром 22 мая зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. ВС РФ приняли необходимые для ликвидации противника меры, о чем сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что диверсия по замыслу ее организаторов должна была отвлечь общественность от провала ВСУ в Артемовске.