26 мая 2023

Капитан ВСУ Луценко счел украинский рейд в Белгородскую область дешевой постановкой

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, наемник, дрг, stock
Луценко назвал диверсии в Белгородской области пиар-войной Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Прорыв диверсантов с территории Украины в Белгородскую область является «постановкой» киевских властей для того, чтобы изменить негативный информационный фон. Об этом заявил капитан ВСУ и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«То, что происходит на соседней с нами Белгородщине, это те методы войны, которые мы могли бы увидеть, если бы у нас не было профессионального руководства. Почувствуйте разницу между пиар-войной с подготовленными видосиками, дешевыми песенками, шансонами, постановками и той <…> битвой, которая уже полтора года длится», — заявил Луценко, видеозапись опубликовал telegram-канал ПолитНавигатор.

На территорию Белгородской области утром 22 мая зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. ВС РФ приняли необходимые для ликвидации противника меры, о чем сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что диверсия по замыслу ее организаторов должна была отвлечь общественность от провала ВСУ в Артемовске.

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Прорыв диверсантов с территории Украины в Белгородскую область является «постановкой» киевских властей для того, чтобы изменить негативный информационный фон. Об этом заявил капитан ВСУ и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. «То, что происходит на соседней с нами Белгородщине, это те методы войны, которые мы могли бы увидеть, если бы у нас не было профессионального руководства. Почувствуйте разницу между пиар-войной с подготовленными видосиками, дешевыми песенками, шансонами, постановками и той <…> битвой, которая уже полтора года длится», — заявил Луценко, видеозапись опубликовал telegram-канал ПолитНавигатор. На территорию Белгородской области утром 22 мая зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. ВС РФ приняли необходимые для ликвидации противника меры, о чем сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что диверсия по замыслу ее организаторов должна была отвлечь общественность от провала ВСУ в Артемовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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