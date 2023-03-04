Экс-генпрокурор Украины, служащий оператором БПЛА, сообщил о приказе покинуть Бахмут

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который занимал должность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил приказ от командования покинуть Бахмут (Артемовск) и перейти в иное подразделение. Об этом рассказал сам Юрий Луценко.
«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения вооруженных сил Украины Бахмута», — написал Луценко в своих соцсетях. Он отметил, что подразделение, в котором он проходил службу, также получило приказ о переводе на другое направление.
Бои за Бахмут проходят в рамках спецоперации на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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