Экс-генпрокурор Украины, служащий оператором БПЛА, сообщил о приказе покинуть Бахмут

04 марта 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Подразделения ВСУ в Бахмуте получают приказы об оступлении Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который занимал должность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил приказ от командования покинуть Бахмут (Артемовск) и перейти в иное подразделение. Об этом рассказал сам Юрий Луценко. «Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения вооруженных сил Украины Бахмута», — написал Луценко в своих соцсетях. Он отметил, что подразделение, в котором он проходил службу, также получило приказ о переводе на другое направление. Бои за Бахмут проходят в рамках спецоперации на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который занимал должность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил приказ от командования покинуть Бахмут (Артемовск) и перейти в иное подразделение. Об этом рассказал сам Юрий Луценко. «Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения вооруженных сил Украины Бахмута», — написал Луценко в своих соцсетях. Он отметил, что подразделение, в котором он проходил службу, также получило приказ о переводе на другое направление. Бои за Бахмут проходят в рамках спецоперации на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.