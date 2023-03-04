Экс-генпрокурор Украины, служащий оператором БПЛА, сообщил о приказе покинуть Бахмут

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Подразделения ВСУ в Бахмуте получают приказы об оступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который занимал должность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил приказ от командования покинуть Бахмут (Артемовск) и перейти в иное подразделение. Об этом рассказал сам Юрий Луценко.

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения вооруженных сил Украины Бахмута», — написал Луценко в своих соцсетях. Он отметил, что подразделение, в котором он проходил службу, также получило приказ о переводе на другое направление.

Бои за Бахмут проходят в рамках спецоперации на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который занимал должность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил приказ от командования покинуть Бахмут (Артемовск) и перейти в иное подразделение. Об этом рассказал сам Юрий Луценко. «Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения вооруженных сил Украины Бахмута», — написал Луценко в своих соцсетях. Он отметил, что подразделение, в котором он проходил службу, также получило приказ о переводе на другое направление. Бои за Бахмут проходят в рамках спецоперации на Украине, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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