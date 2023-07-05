В ХМАО СКР завел дело на полицейского из-за взятки и вымогательства

В Нефтеюганске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взятки, сопряженном с вымогательством и мошенничеством. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«В апреле 2023 года, не имея правовых оснований, обвиняемый выдал автомобиль ВАЗ-21150, изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. В 2021 году в ходе производства по административному материалу он ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины денежные средства под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело. По другому административному материалу обвиняемый путем вымогательства получил от виновника ДТП 20 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщили в ведомстве.
Нарушения закона выявили сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. На данный момент следователи выясняют подробности случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.