05 июля 2023
04 июля 2023

В ХМАО СКР завел дело на полицейского из-за взятки и вымогательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Полицейском инкриминируют три эпизода Фото:

В Нефтеюганске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взятки, сопряженном с вымогательством и мошенничеством. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В апреле 2023 года, не имея правовых оснований, обвиняемый выдал автомобиль ВАЗ-21150, изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. В 2021 году в ходе производства по административному материалу он ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины денежные средства под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело. По другому административному материалу обвиняемый путем вымогательства получил от виновника ДТП 20 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщили в ведомстве.

Нарушения закона выявили сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. На данный момент следователи выясняют подробности случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района.

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В Нефтеюганске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взятки, сопряженном с вымогательством и мошенничеством. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В апреле 2023 года, не имея правовых оснований, обвиняемый выдал автомобиль ВАЗ-21150, изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. В 2021 году в ходе производства по административному материалу он ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины денежные средства под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело. По другому административному материалу обвиняемый путем вымогательства получил от виновника ДТП 20 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщили в ведомстве. Нарушения закона выявили сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. На данный момент следователи выясняют подробности случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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