В ХМАО СКР завел дело на полицейского из-за взятки и вымогательства

06 июля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Полицейском инкриминируют три эпизода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взятки, сопряженном с вымогательством и мошенничеством. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В апреле 2023 года, не имея правовых оснований, обвиняемый выдал автомобиль ВАЗ-21150, изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. В 2021 году в ходе производства по административному материалу он ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины денежные средства под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело. По другому административному материалу обвиняемый путем вымогательства получил от виновника ДТП 20 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщили в ведомстве. Нарушения закона выявили сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. На данный момент следователи выясняют подробности случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района.

В Нефтеюганске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взятки, сопряженном с вымогательством и мошенничеством. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В апреле 2023 года, не имея правовых оснований, обвиняемый выдал автомобиль ВАЗ-21150, изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. В 2021 году в ходе производства по административному материалу он ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины денежные средства под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело. По другому административному материалу обвиняемый путем вымогательства получил от виновника ДТП 20 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщили в ведомстве. Нарушения закона выявили сотрудники собственной безопасности управления МВД по ХМАО. На данный момент следователи выясняют подробности случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района.