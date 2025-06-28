В Сургут (ХМАО) доставили восемь новых автобусов, полностью адаптированных для работы в северных климатических условиях. В скором времени доставят еще 10 и они начнут курсировать по городу. Транспорт оснащен системой кондиционирования, двойным остеклением и работает на экологичном газомоторном топливе. Средства на приобретение транспорта выделили из бюджета Югры и города, сообщили в правительстве ХМАО.
«По Сургуту начнут курсировать 18 новых автобусов Новый транспорт адаптирован для эксплуатации в северных условиях: оборудован системой кондиционирования, двойным остеклением и работает на газомоторном топливе. Средства на покупку выделили из окружного и городского бюджетов», — неписано в telegram-канале ведомства.
Автобусы будут ездить по основным маршрутам города. По словам замглавы ХМАО Сергея Агафонова, благодаря новому транспорту горожане смогут почувствовать комфорт и безопасность, так как он современный, экологичный, вместительный (96 мест), выполнен в фирменном брендбуке, оснащен 31 сидением, видеомониторингом, системой «Умный город» и бескондукторной оплатой.
В администрации ранее рассказывали, что изначально планировали приобрести 17 транспортных средств. В ходе конкурсных процедур удалось сэкономить и купить на один автобус больше. Также был назван топ самых популярных направлений у безбилетников. В него попали три автобусных маршрута — № 49, 61 и 68.
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