28 июня 2025
27 июня 2025

В Сургуте прошло масштабное обновление транспорта. Видео

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В Сургут доставили первые восемь новых автобусов с бескондукторной оплатой
В Сургут доставили первые восемь новых автобусов с бескондукторной оплатой Фото:

В Сургут (ХМАО) доставили восемь новых автобусов, полностью адаптированных для работы в северных климатических условиях. В скором времени доставят еще 10 и они начнут курсировать по городу. Транспорт оснащен системой кондиционирования, двойным остеклением и работает на экологичном газомоторном топливе. Средства на приобретение транспорта выделили из бюджета Югры и города, сообщили в правительстве ХМАО.

«По Сургуту начнут курсировать 18 новых автобусов Новый транспорт адаптирован для эксплуатации в северных условиях: оборудован системой кондиционирования, двойным остеклением и работает на газомоторном топливе. Средства на покупку выделили из окружного и городского бюджетов», — неписано в telegram-канале ведомства.

Автобусы будут ездить по основным маршрутам города. По словам замглавы ХМАО Сергея Агафонова, благодаря новому транспорту горожане смогут почувствовать комфорт и безопасность, так как он современный, экологичный, вместительный (96 мест), выполнен в фирменном брендбуке, оснащен 31 сидением, видеомониторингом, системой «Умный город» и бескондукторной оплатой. 

В администрации ранее рассказывали, что изначально планировали приобрести 17 транспортных средств. В ходе конкурсных процедур удалось сэкономить и купить на один автобус больше. Также был назван топ самых популярных направлений у безбилетников. В него попали три автобусных маршрута — № 49, 61 и 68.

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В Сургут (ХМАО) доставили восемь новых автобусов, полностью адаптированных для работы в северных климатических условиях. В скором времени доставят еще 10 и они начнут курсировать по городу. Транспорт оснащен системой кондиционирования, двойным остеклением и работает на экологичном газомоторном топливе. Средства на приобретение транспорта выделили из бюджета Югры и города, сообщили в правительстве ХМАО. «По Сургуту начнут курсировать 18 новых автобусов Новый транспорт адаптирован для эксплуатации в северных условиях: оборудован системой кондиционирования, двойным остеклением и работает на газомоторном топливе. Средства на покупку выделили из окружного и городского бюджетов», — неписано в telegram-канале ведомства. Автобусы будут ездить по основным маршрутам города. По словам замглавы ХМАО Сергея Агафонова, благодаря новому транспорту горожане смогут почувствовать комфорт и безопасность, так как он современный, экологичный, вместительный (96 мест), выполнен в фирменном брендбуке, оснащен 31 сидением, видеомониторингом, системой «Умный город» и бескондукторной оплатой.  В администрации ранее рассказывали, что изначально планировали приобрести 17 транспортных средств. В ходе конкурсных процедур удалось сэкономить и купить на один автобус больше. Также был назван топ самых популярных направлений у безбилетников. В него попали три автобусных маршрута — № 49, 61 и 68.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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