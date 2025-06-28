28 июня 2025
27 июня 2025

В Сургуте водитель заехал на машине в парк по пешеходному мосту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На мосту в это время находились пешеходы
На мосту в это время находились пешеходы Фото:

В Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» накануне вечером по пешеходному мосту проехался отечественный автомобиль. Кадрами очевидцы поделились в соцсети.

«А это съемка с моста через речку Сайма. Автолюбитель вывез свою машинку на прогулку в парк», — сообщает telegram-канал «К-Информ».

На кадрах отечественная легковушка едет по мосту, когда в это время находились пешеходы. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU пояснили, что по данному факту проводится проверка.

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В Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» накануне вечером по пешеходному мосту проехался отечественный автомобиль. Кадрами очевидцы поделились в соцсети. «А это съемка с моста через речку Сайма. Автолюбитель вывез свою машинку на прогулку в парк», — сообщает telegram-канал «К-Информ». На кадрах отечественная легковушка едет по мосту, когда в это время находились пешеходы. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU пояснили, что по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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