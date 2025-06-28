На мосту в это время находились пешеходы
В Сургуте (ХМАО) в парке «За Саймой» накануне вечером по пешеходному мосту проехался отечественный автомобиль. Кадрами очевидцы поделились в соцсети.
«А это съемка с моста через речку Сайма. Автолюбитель вывез свою машинку на прогулку в парк», — сообщает telegram-канал «К-Информ».
На кадрах отечественная легковушка едет по мосту, когда в это время находились пешеходы. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU пояснили, что по данному факту проводится проверка.
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