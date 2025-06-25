Главе медиахолдинга правительства ХМАО прочат отставку. Источники в политическом истеблишменте сообщают, что окружные власти намерены сменить директора окружной телерадиокомпании «Югра» Алексея Елизарова.
«Сейчас проводит свою проверку департамент госслужбы. Елизарову уже подыскивают замену. Вероятно, ему предложат написать заявление на отпуск с последующим, и он уйдет сам, чтобы не испортить себе трудовую», — предположил инсайдер.
Медиаменеджер в беседе с журналистом агентства сообщил, что не получал от окружных властей никаких уведомлений и продолжает работу. Проведение проверок в отношении себя он подтвердил, уточнив, что у депгосслужбы с момента получения представления есть 60 дней до вынесения решения, и этот срок может быть пролонгирован в случае необходимости.
Елизаров считается одним из приближенных бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова и возглавил медиахолдинг при его поддержке в период руководства округом Натальи Комаровой. Прокуратура требует уволить Елизарова по утрате доверия.
Проверка надзорного ведомства выявила наличие конфликта интересов при закупках в медиахолдинге, есть претензии и к приватизированной им служебной квартире, и к покупке мотоцикла у депутата-контрагента ОТРК «Югра».
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