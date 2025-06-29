Мини-футбольный клуб из Сургута вышел в самую престижную лигу страны

Мини-футбольный клуб «Факел» из Сургута теперь официально выступит в Суперлиге России по футзалу. Команда пробилась в элитный дивизион, выиграв плей-офф Высшей лиги и показав уверенную игру на протяжении всего регулярного чемпионата, сообщил telegram-канал клуба.
«В предстоящем сезоне мини-футбольный клуб „Факел“ выступит в Суперлиге России по футзалу. Это стало возможным благодаря убедительному выступлению команды в регулярном сезоне и победе по итогам серии плей-офф Высшей лиги», — говорится в официальном сообщении клуба. Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку и вдохновение.
Команда прошла весь сезон уверенно и завершила его триумфом, одержав победу в решающей стадии турнира. Для сургутского клуба это историческое достижение — впервые он будет соревноваться с сильнейшими командами страны.
Ранее URA.RU писало, что участник команды КВН «Северяне» из ХМАО сделал предложение руки и сердца своей девушке на матче мини-футбольного клуба (МФК) «Факел» из Сургута. Он нарядился в костюм лисенка Факеленка — символа МФК, чтобы сделать возлюбленной сюрприз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!