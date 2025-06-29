29 июня 2025
28 июня 2025

Мини-футбольный клуб из Сургута вышел в самую престижную лигу страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Команда по мини-футболу из Сургута будет играть в Суперлиги России
Команда по мини-футболу из Сургута будет играть в Суперлиги России Фото:

Мини-футбольный клуб «Факел» из Сургута теперь официально выступит в Суперлиге России по футзалу. Команда пробилась в элитный дивизион, выиграв плей-офф Высшей лиги и показав уверенную игру на протяжении всего регулярного чемпионата, сообщил telegram-канал клуба.

«В предстоящем сезоне мини-футбольный клуб „Факел“ выступит в Суперлиге России по футзалу. Это стало возможным благодаря убедительному выступлению команды в регулярном сезоне и победе по итогам серии плей-офф Высшей лиги», — говорится в официальном сообщении клуба. Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку и вдохновение.

Команда прошла весь сезон уверенно и завершила его триумфом, одержав победу в решающей стадии турнира. Для сургутского клуба это историческое достижение — впервые он будет соревноваться с сильнейшими командами страны.

Ранее URA.RU писало, что участник команды КВН «Северяне» из ХМАО сделал предложение руки и сердца своей девушке на матче мини-футбольного клуба (МФК) «Факел» из Сургута. Он нарядился в костюм лисенка Факеленка — символа МФК, чтобы сделать возлюбленной сюрприз.

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Мини-футбольный клуб «Факел» из Сургута теперь официально выступит в Суперлиге России по футзалу. Команда пробилась в элитный дивизион, выиграв плей-офф Высшей лиги и показав уверенную игру на протяжении всего регулярного чемпионата, сообщил telegram-канал клуба. «В предстоящем сезоне мини-футбольный клуб „Факел“ выступит в Суперлиге России по футзалу. Это стало возможным благодаря убедительному выступлению команды в регулярном сезоне и победе по итогам серии плей-офф Высшей лиги», — говорится в официальном сообщении клуба. Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку и вдохновение. Команда прошла весь сезон уверенно и завершила его триумфом, одержав победу в решающей стадии турнира. Для сургутского клуба это историческое достижение — впервые он будет соревноваться с сильнейшими командами страны. Ранее URA.RU писало, что участник команды КВН «Северяне» из ХМАО сделал предложение руки и сердца своей девушке на матче мини-футбольного клуба (МФК) «Факел» из Сургута. Он нарядился в костюм лисенка Факеленка — символа МФК, чтобы сделать возлюбленной сюрприз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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