Бастрыкин затупился за жителей ХМАО, живущих без туалетов и отопления

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку аварийного дома в «Д» микрорайоне Урая. Его жильцы жалуются на разрушающиеся несущие конструкции, затопленные подвалы, плесень, отсутствие туалетов и отопления, сообщили в информационном центре СК России.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки… дома в микрорайоне „Д“ в городе Урае... Несущие конструкции здания, 1968 года постройки, разрушаются, подвальные помещения затоплены, индивидуальные санитарные узлы отсутствуют, отопительная система неисправна, ввиду постоянной сырости в строении распространилась плесень», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дом был признан аварийным еще в 2021 году, однако новое жилье собственникам до сих пор не предоставлено, а срок расселения перенесен на 2026 год. Сейчас югорчане живут в небезопасных условиях.
СК по ХМАО начало процессуальную проверку. О ее предварительных и окончательных результатах Бастрыкину доложит исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Игорь Турутин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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