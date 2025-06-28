28 июня 2025
27 июня 2025

Бастрыкин затупился за жителей ХМАО, живущих без туалетов и отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкину доложат о доме в Урае, признанном аварийным еще в 2021 году
Бастрыкину доложат о доме в Урае, признанном аварийным еще в 2021 году Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку аварийного дома в «Д» микрорайоне Урая. Его жильцы жалуются на разрушающиеся несущие конструкции, затопленные подвалы, плесень, отсутствие туалетов и отопления, сообщили в информационном центре СК России.

«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки… дома в микрорайоне „Д“ в городе Урае... Несущие конструкции здания, 1968 года постройки, разрушаются, подвальные помещения затоплены, индивидуальные санитарные узлы отсутствуют, отопительная система неисправна, ввиду постоянной сырости в строении распространилась плесень», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дом был признан аварийным еще в 2021 году, однако новое жилье собственникам до сих пор не предоставлено, а срок расселения перенесен на 2026 год. Сейчас югорчане живут в небезопасных условиях.

СК по ХМАО начало процессуальную проверку. О ее предварительных и окончательных результатах Бастрыкину доложит исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Игорь Турутин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку аварийного дома в «Д» микрорайоне Урая. Его жильцы жалуются на разрушающиеся несущие конструкции, затопленные подвалы, плесень, отсутствие туалетов и отопления, сообщили в информационном центре СК России. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки… дома в микрорайоне „Д“ в городе Урае... Несущие конструкции здания, 1968 года постройки, разрушаются, подвальные помещения затоплены, индивидуальные санитарные узлы отсутствуют, отопительная система неисправна, ввиду постоянной сырости в строении распространилась плесень», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что дом был признан аварийным еще в 2021 году, однако новое жилье собственникам до сих пор не предоставлено, а срок расселения перенесен на 2026 год. Сейчас югорчане живут в небезопасных условиях. СК по ХМАО начало процессуальную проверку. О ее предварительных и окончательных результатах Бастрыкину доложит исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Игорь Турутин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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