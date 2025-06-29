Жительница ХМАО выпала из кабины грузовика на полном ходу

На трассе Сургут — Нижневартовск в ХМАО женщина выпала из кабины движущегося грузовика MAN. Она получила травмы, сообщила ГИБДД Нижневартовского района.
«На 153 км автодороги Сургут — Нижневартовск 34-летний водитель, управляя автомобилем MAN, допустил падение пассажира из кабины транспортного средства. В результате ДТП 37-летняя пассажирка получила телесные повреждения», — уточнило ведомство в telegram-канале.
За рулем автомобиля находился мужчина. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из машины скорой медицинской помощи. Маленький пассажир получил телесные повреждения.
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