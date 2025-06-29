29 июня 2025
28 июня 2025

Жительница ХМАО выпала из кабины грузовика на полном ходу

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина выпала из грузовика на трассе из Сургута в Нижневартовск
Женщина выпала из грузовика на трассе из Сургута в Нижневартовск Фото:

На трассе Сургут — Нижневартовск в ХМАО женщина выпала из кабины движущегося грузовика MAN. Она получила травмы, сообщила ГИБДД Нижневартовского района.

«На 153 км автодороги Сургут — Нижневартовск 34-летний водитель, управляя автомобилем MAN, допустил падение пассажира из кабины транспортного средства. В результате ДТП 37-летняя пассажирка получила телесные повреждения», — уточнило ведомство в telegram-канале.

За рулем автомобиля находился мужчина. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из машины скорой медицинской помощи. Маленький пассажир получил телесные повреждения.

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На трассе Сургут — Нижневартовск в ХМАО женщина выпала из кабины движущегося грузовика MAN. Она получила травмы, сообщила ГИБДД Нижневартовского района. «На 153 км автодороги Сургут — Нижневартовск 34-летний водитель, управляя автомобилем MAN, допустил падение пассажира из кабины транспортного средства. В результате ДТП 37-летняя пассажирка получила телесные повреждения», — уточнило ведомство в telegram-канале. За рулем автомобиля находился мужчина. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске ребенок выпал на ходу из машины скорой медицинской помощи. Маленький пассажир получил телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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