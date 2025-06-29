Власти Сургута сообщили, что чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем — это причина почти 40% возгораний. Также в числе самых частых факторов — курение, детские шалости и проведение пожароопасных работ.
«Основные причины возникновения пожаров — нарушение правил технической эксплуатации и монтажа электрооборудования (41,99%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей, дымоходов (8,84%), неисправность технических средств (7,73%), неосторожное обращение с огнем (38,67%). ОНДиПР по г. Сургуту обращает внимание, что свыше трети пожаров в городе происходят по причине неосторожного обращения с огнем: пожароопасные работы, курение, детские шалости», — сообщила мэрия города на официальном сайте.
По данным МЧС, с 1 января по 29 июня в городе зафиксирован 181 пожар, тогда как за тот же период 2024 года — 174. Погибли пять человек, один получил травмы. В Сургуте горели 52 многоквартирных дома, 24 дачи, 15 бань, 10 надворных построек, 13 машин и 65 прочих объектов.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся огромный ТЦ со множеством пристроек. Это произошло в селе Барсово Сургутского района.
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