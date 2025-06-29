Что известно о заместителе губернатора ХМАО Афанасьеве, уходящем в отставку

Заместитель губернатор ХМАО Сергей Афанасьев проработал в правительстве Югры чуть более двух лет. Журналисты URA.RU собрали досье на куратора департамента экономического развития региона, уходящего в отставку.
Сергей Александрович Афанасьев родился в 1982 году в Киргизии (город Фрунзе). В 2004-м окончил Курганский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит». В свободное время занимается спортом — участвует в марафонах, покоряет Эльбрус. Планирует принять участие в триатлоне «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.
Карьерный путь начал простым экономистом в курганском ПКФ «Зауралмаш» и даже недолго проработал на Курганском заводе дорожных машин на позиции инженера-экономиста.
В августе 2004-го переехал в Ханты-Мансийск и устроился на работу в филиал «Собинбанка», где трудился до 2011-го. Год спустя получил пост начальника кредитного отдела в хантымансийском филиале коммерческого банка «Холдинг-кредит», дорос до заместителя управляющего филиалом. В августе 2012 перешел в «Югра-лизинг», а в январе 2013-го — в Фонд развития Югры, где проработал до июня 2023 года, возглавив его в 2021-м.
При бывшем губернаторе ХМАО Наталье Комаровой Афанасьев был назначен на должность заместителя главы региона. Он получил предложение возглавить депэконом после отставки экс-замгубернатора Романа Генкеля, который перешел в госкорпорацию ВЭБ.РФ.
Коллеги-чиновники и депутаты отзываются об Афанасьеве положительно. «Он контактный, не прячется от проблемных вопросов. С бизнесом тоже, что называется, на связи. Не все инициативы депэконома находили у предпринимателей одобрение, например, введение инновационного стандарта. Предметом споров становилась эффективность мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Но, в целом, работа с ним была продуктивной», — отзываются о чиновнике окружные парламентарии.
При Афанасьеве в KPI мэрий был внедрен так называемый инновационный стандарт. Планировалось, что муниципалитеты должны были отчитываться о количестве инновационных проектов и общем объеме их финансирования в рублях. Кроме этого, городским и районным думам по плану предстояло утвердить новую должность «инновационного уполномоченного».
Однако дальше обсуждений этот вопрос при Комаровой не зашел, а затем сменился глава региона, и в кабмине начались радикальные перестановки. Впрочем, Афанасьев в ходе его обновления сохранил и пост, и статус, в отличие от своего коллеги Сергея Черняева, бывшего куратора промблока. Его ставку сократили, и Черняев возглавил тот самый фонд, давший стартовую площадку для политической карьеры Афанасьева — Фонд развития Югры.
Кухарук, назначая замов кураторами территорий, передал в ведение Афанасьева стратегически важную Нягань, где возводят мегапроект — Особую экономическую зону. Кто заменит замгубернатора на этой позиции, пока не ясно.
В правительстве ХМАО пока нет определенности с потенциальным сменщиком Афанасьева. «Депэконом может возглавить как кто-то из действующих глав департаментов, так и приглашенный чиновник из другого региона. Кроме того, инвестиционный рейтинг региона является одним из ключевых KPI губернатора, и не исключено, что эта сфера перейдет кому-то из зарекомендовавших себя доверенных заместителей Кухарука», — отмечает инсайдер.
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