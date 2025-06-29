29 июня 2025
28 июня 2025

В ХМАО ребенку попались черви в орехах из магазина крупной сети. Видео

В ХМАО ребенок чуть не наелся червями из орехов, купленных в магазине
© Служба новостей «URA.RU»
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В орехах мама нашла большие личинки червей
В орехах мама нашла большие личинки червей Фото:

В Нефтеюганске ребенок чуть не наелся червей вместе с орехами из супермаркета «Пятерочка». Видео выложила в соцсетях возмущенная мама.

«Вот одна личинка ползет из орехов, которые я купила в вашем магазине! А вот еще одна — огромная и жирная. Вы как за продукцией то смотрите? Просим всех обратить внимание», — написала женщина в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

Сеть магазинов «Пятерочка» отреагировала на жалобу югорчанки в комментариях под постом. «Мы проведём проверку по факту присутствия таких товаров в магазине и обязательно примем меры!» — сообщили в компании.

Видео — telegram-канал «Это Юганск, детка!»

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В Нефтеюганске ребенок чуть не наелся червей вместе с орехами из супермаркета «Пятерочка». Видео выложила в соцсетях возмущенная мама. «Вот одна личинка ползет из орехов, которые я купила в вашем магазине! А вот еще одна — огромная и жирная. Вы как за продукцией то смотрите? Просим всех обратить внимание», — написала женщина в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Сеть магазинов «Пятерочка» отреагировала на жалобу югорчанки в комментариях под постом. «Мы проведём проверку по факту присутствия таких товаров в магазине и обязательно примем меры!» — сообщили в компании. Видео — telegram-канал «Это Юганск, детка!»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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