В Нефтеюганске ребенок чуть не наелся червей вместе с орехами из супермаркета «Пятерочка». Видео выложила в соцсетях возмущенная мама.
«Вот одна личинка ползет из орехов, которые я купила в вашем магазине! А вот еще одна — огромная и жирная. Вы как за продукцией то смотрите? Просим всех обратить внимание», — написала женщина в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
Сеть магазинов «Пятерочка» отреагировала на жалобу югорчанки в комментариях под постом. «Мы проведём проверку по факту присутствия таких товаров в магазине и обязательно примем меры!» — сообщили в компании.
Видео — telegram-канал «Это Юганск, детка!»
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