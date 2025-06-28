28 июня 2025
27 июня 2025

Прокуратура ХМАО разбирается в смерти 10-летнего ребенка на водоеме

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам всех проводимых мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования
По итогам всех проводимых мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования Фото:

Прокуратура ХМАО проведет проверку из-за гибели 10-летнего мальчика на реке в селе Угут. По предварительным данным, компания детей пошла искупаться, во время чего один из них утонул.

«Прокуратура Сургутского района проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью ребенка, утонувшего на реке в селе Угут. По предварительной информации, 28 июня 2025 года мальчик 2015 года рождения с другими детьми пошел на водоем, чтобы искупаться. Несовершеннолетний во время купания утонул», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам всех проводимых мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Сургутском районе ХМАО 28 июня на реке Большой Юган обнаружено тело 10-летнего ребенка. Он был извлечен из воды очевидцами.

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Прокуратура ХМАО проведет проверку из-за гибели 10-летнего мальчика на реке в селе Угут. По предварительным данным, компания детей пошла искупаться, во время чего один из них утонул. «Прокуратура Сургутского района проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью ребенка, утонувшего на реке в селе Угут. По предварительной информации, 28 июня 2025 года мальчик 2015 года рождения с другими детьми пошел на водоем, чтобы искупаться. Несовершеннолетний во время купания утонул», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам всех проводимых мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. В Сургутском районе ХМАО 28 июня на реке Большой Юган обнаружено тело 10-летнего ребенка. Он был извлечен из воды очевидцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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