Прокуратура ХМАО разбирается в смерти 10-летнего ребенка на водоеме

Прокуратура ХМАО проведет проверку из-за гибели 10-летнего мальчика на реке в селе Угут. По предварительным данным, компания детей пошла искупаться, во время чего один из них утонул.
«Прокуратура Сургутского района проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью ребенка, утонувшего на реке в селе Угут. По предварительной информации, 28 июня 2025 года мальчик 2015 года рождения с другими детьми пошел на водоем, чтобы искупаться. Несовершеннолетний во время купания утонул», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам всех проводимых мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Сургутском районе ХМАО 28 июня на реке Большой Юган обнаружено тело 10-летнего ребенка. Он был извлечен из воды очевидцами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!