Нефтяная компания из ХМАО выплатит почти 100 миллиардов рублей дивидендов

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из Сургута (ХМАО) выплатит акционерам почти 100 миллионов рублей дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2024 года. Решение принято на годовом собрании акционеров, сообщила компания на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
«Общий размер дивидендов, объявленных по привилегированным акциям, составит 65 466 984 997,50 руб. Общий объем дивидендных выплат по обыкновенным акциям составит более 97,6 млрд рублей», — говорится в официальном сообщении компании.
Владельцам привилегированных акций выплатят по 8,50 рубля на бумагу, обладатели обыкновенных получат по 90 копеек. Получить дивиденды смогут те, кто включен в реестр акционеров на 17 июля 2025 года. Деньги выплатят до 31 июля — номинальным держателям и управляющим, до 21 августа — остальным акционерам.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать дивидендную политику компании в условиях изменяющейся экономической ситуации. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» объявил размер дивидендов за 2024 год. По привилегированным акциям выплата составит 8,50 рубля, по обыкновенной акции — 0,90 рубля.
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