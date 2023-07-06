Mash: депутата Вассермана экстренно госпитализировали

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман экстренно госпитализирован. По данным издания Mash, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями.
«Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести», — передает telegram-канал Mash. Издание уточняет, что 70-летний депутат месяц жаловался на плохое самочувствие, повышенный сахар, жажду и сухость во рту.
Вассерман — один из самых знаменитых участников интеллектуального шоу «Своя игра». В 2021 году был избран депутатом в Госдуму.
Обновлено в 15:35:
Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации. В telegram-канале он уточнил, что отправился на плановую диагностику.
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