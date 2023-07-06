Вассерман прокомментировал свою госпитализацию Вассерман опроверг заявления о госпитализации 06 июля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 + Анатолий Вассерман заявил, что находится в больнице на плановом осмотре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Анатолий Вассарман опроверг информацию о свой госпитализации. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что парламентария отвезли в больницу с осложнениями из-за сахарного диабета «Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал Вассерман в своем telegram-канале. Днем 6 июля Mash сообщил, что Вассерман госпитализирован в состоянии средней тяжести. По заявлению СМИ, 70-летний депутат якобы месяц жаловался на плохое самочувствие, повышенные сахар, жажду и сухость во рту. Депутат Госдумы Анатолий Вассарман опроверг информацию о свой госпитализации. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что парламентария отвезли в больницу с осложнениями из-за сахарного диабета «Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал Вассерман в своем telegram-канале. Днем 6 июля Mash сообщил, что Вассерман госпитализирован в состоянии средней тяжести. По заявлению СМИ, 70-летний депутат якобы месяц жаловался на плохое самочувствие, повышенные сахар, жажду и сухость во рту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям