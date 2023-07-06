Вассерман прокомментировал свою госпитализацию

Вассерман опроверг заявления о госпитализации
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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в "Доме книги". Екатеринбург, улыбка, вассерман анатолий
Анатолий Вассерман заявил, что находится в больнице на плановом осмотре Фото:

Депутат Госдумы Анатолий Вассарман опроверг информацию о свой госпитализации. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что парламентария отвезли в больницу с осложнениями из-за сахарного диабета

«Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал Вассерман в своем telegram-канале.

Днем 6 июля Mash сообщил, что Вассерман госпитализирован в состоянии средней тяжести. По заявлению СМИ, 70-летний депутат якобы месяц жаловался на плохое самочувствие, повышенные сахар, жажду и сухость во рту.

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Депутат Госдумы Анатолий Вассарман опроверг информацию о свой госпитализации. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что парламентария отвезли в больницу с осложнениями из-за сахарного диабета «Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал Вассерман в своем telegram-канале. Днем 6 июля Mash сообщил, что Вассерман госпитализирован в состоянии средней тяжести. По заявлению СМИ, 70-летний депутат якобы месяц жаловался на плохое самочувствие, повышенные сахар, жажду и сухость во рту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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