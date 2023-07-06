Финляндия готовит жесткий ответ РФ на закрытие генконсульства в Петербурге 06 июля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 + Финляндия ответит на депортацию своих послов из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия расценивает депортацию своих послов из России жесткими мерами со стороны РФ и готовит ассиметричный ответ. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте. «Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру», — написал президент в своем twitter-аккаунте. По его словам, аналогом Генерального консульства в Питере в Финляндии является Генконсульство России в Турку. Ранее сообщалось, что МИД РФ выслал девять сотрудников посольства Финляндии. Также Министерство иностранных дел РФ объявило протест послу Финляндии в России Антти Хелантерю. Протест заявлен за антироссийскую политику Хельсинки. Финляндия расценивает депортацию своих послов из России жесткими мерами со стороны РФ и готовит ассиметричный ответ. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте. «Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру», — написал президент в своем twitter-аккаунте. По его словам, аналогом Генерального консульства в Питере в Финляндии является Генконсульство России в Турку. Ранее сообщалось, что МИД РФ выслал девять сотрудников посольства Финляндии. Также Министерство иностранных дел РФ объявило протест послу Финляндии в России Антти Хелантерю. Протест заявлен за антироссийскую политику Хельсинки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям