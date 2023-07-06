Финляндия готовит жесткий ответ РФ на закрытие генконсульства в Петербурге

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Финляндия ответит на депортацию своих послов из России Фото:

Финляндия расценивает депортацию своих послов из России жесткими мерами со стороны РФ и готовит ассиметричный ответ. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте.

«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру», — написал президент в своем twitter-аккаунте. По его словам, аналогом Генерального консульства в Питере в Финляндии является Генконсульство России в Турку.

Ранее сообщалось, что МИД РФ выслал девять сотрудников посольства Финляндии. Также Министерство иностранных дел РФ объявило протест послу Финляндии в России Антти Хелантерю. Протест заявлен за антироссийскую политику Хельсинки.

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Финляндия расценивает депортацию своих послов из России жесткими мерами со стороны РФ и готовит ассиметричный ответ. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте. «Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру», — написал президент в своем twitter-аккаунте. По его словам, аналогом Генерального консульства в Питере в Финляндии является Генконсульство России в Турку. Ранее сообщалось, что МИД РФ выслал девять сотрудников посольства Финляндии. Также Министерство иностранных дел РФ объявило протест послу Финляндии в России Антти Хелантерю. Протест заявлен за антироссийскую политику Хельсинки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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