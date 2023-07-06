Финляндия готовит жесткий ответ РФ на закрытие генконсульства в Петербурге

Финляндия расценивает депортацию своих послов из России жесткими мерами со стороны РФ и готовит ассиметричный ответ. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте.
«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру», — написал президент в своем twitter-аккаунте. По его словам, аналогом Генерального консульства в Питере в Финляндии является Генконсульство России в Турку.
Ранее сообщалось, что МИД РФ выслал девять сотрудников посольства Финляндии. Также Министерство иностранных дел РФ объявило протест послу Финляндии в России Антти Хелантерю. Протест заявлен за антироссийскую политику Хельсинки.
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