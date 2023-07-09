Скончался старейший житель Пермского края

Муллахану Нурисламову было 108 лет
В Чернушке (Пермский край) скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Муллахан Нурисламов. Он был старейшим жителем Прикамья. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Чернушинского городского округа.
«Ушел из жизни старейший житель Чернушинского городского округа и Пермского края, ветеран Великой Отечественной войны Нурисламов Муллахан Нурисламович. В июле ему должно было исполниться 109 лет», — говорится в сообщении.
Прощание с ветераном пройдет 10 июля в 11:00. Он будет похоронен в деревне Урманкуль СтароКазанчинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан.
12 июля Муллахану Нурисламову исполнилось бы 109 лет
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