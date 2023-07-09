09 июля 2023
08 июля 2023

Скончался старейший житель Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Муллахану Нурисламову было 108 лет Фото:

В Чернушке (Пермский край) скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Муллахан Нурисламов. Он был старейшим жителем Прикамья. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Чернушинского городского округа.

«Ушел из жизни старейший житель Чернушинского городского округа и Пермского края, ветеран Великой Отечественной войны Нурисламов Муллахан Нурисламович. В июле ему должно было исполниться 109 лет», — говорится в сообщении.

Прощание с ветераном пройдет 10 июля в 11:00. Он будет похоронен в деревне Урманкуль СтароКазанчинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан.

12 июля Муллахану Нурисламову исполнилось бы 109 лет
12 июля Муллахану Нурисламову исполнилось бы 109 лет

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В Чернушке (Пермский край) скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Муллахан Нурисламов. Он был старейшим жителем Прикамья. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Чернушинского городского округа. «Ушел из жизни старейший житель Чернушинского городского округа и Пермского края, ветеран Великой Отечественной войны Нурисламов Муллахан Нурисламович. В июле ему должно было исполниться 109 лет», — говорится в сообщении. Прощание с ветераном пройдет 10 июля в 11:00. Он будет похоронен в деревне Урманкуль СтароКазанчинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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