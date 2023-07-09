Скончался старейший житель Пермского края

Муллахану Нурисламову было 108 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чернушке (Пермский край) скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Муллахан Нурисламов. Он был старейшим жителем Прикамья. Информация об этом размещена в официальном сообществе администрации Чернушинского городского округа.

«Ушел из жизни старейший житель Чернушинского городского округа и Пермского края, ветеран Великой Отечественной войны Нурисламов Муллахан Нурисламович. В июле ему должно было исполниться 109 лет», — говорится в сообщении.

Прощание с ветераном пройдет 10 июля в 11:00. Он будет похоронен в деревне Урманкуль СтароКазанчинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан.