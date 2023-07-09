09 июля 2023

Екатеринбурженку госпитализировали после нападения гадюки

Ядовитая змея напала на екатеринбурженку на садовом участке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум
Змеи стали реже кусать свердловчан (архивное фото) Фото:

Екатеринбургская пенсионерка попала на больничную койку после нападения гадюки на садовом участке. Женщина стала первой и пока единственной пациенткой токсикологического отделения больницы № 14, которая госпитализирована после атаки змеи в этом сезоне, рассказали URA.RU в клинике.

«67-летнюю женщину привезли накануне на скорой с Уралмаша. Когда она работала на садовом участке, ее укусила гадюка. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести: у нее отек, кровоизлияние в руку. Пока это единственная наша пациентка: были еще два укушенных человека, но они отказались от госпитализации», — рассказали в токсикоотделении больницы № 14.

Врачи отметили, что по сравнению с прошлыми годами нынче к ним намного реже обращаются с укусами змей. С чем связана низкая активность рептилий, медики пояснить затруднились.

Ранее герпетолог Черлин дал совет, как вести себя после укуса змеи, чтобы нейтрализовать негативные последствия. Ученый рассказал, что надо сделать разрез на месте раны и провести массаж, чтобы выпустить кровь.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургская пенсионерка попала на больничную койку после нападения гадюки на садовом участке. Женщина стала первой и пока единственной пациенткой токсикологического отделения больницы № 14, которая госпитализирована после атаки змеи в этом сезоне, рассказали URA.RU в клинике. «67-летнюю женщину привезли накануне на скорой с Уралмаша. Когда она работала на садовом участке, ее укусила гадюка. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести: у нее отек, кровоизлияние в руку. Пока это единственная наша пациентка: были еще два укушенных человека, но они отказались от госпитализации», — рассказали в токсикоотделении больницы № 14. Врачи отметили, что по сравнению с прошлыми годами нынче к ним намного реже обращаются с укусами змей. С чем связана низкая активность рептилий, медики пояснить затруднились. Ранее герпетолог Черлин дал совет, как вести себя после укуса змеи, чтобы нейтрализовать негативные последствия. Ученый рассказал, что надо сделать разрез на месте раны и провести массаж, чтобы выпустить кровь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...