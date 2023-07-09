Екатеринбурженку госпитализировали после нападения гадюки

Ядовитая змея напала на екатеринбурженку на садовом участке

10 июля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Змеи стали реже кусать свердловчан (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Екатеринбургская пенсионерка попала на больничную койку после нападения гадюки на садовом участке. Женщина стала первой и пока единственной пациенткой токсикологического отделения больницы № 14, которая госпитализирована после атаки змеи в этом сезоне, рассказали URA.RU в клинике. «67-летнюю женщину привезли накануне на скорой с Уралмаша. Когда она работала на садовом участке, ее укусила гадюка. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести: у нее отек, кровоизлияние в руку. Пока это единственная наша пациентка: были еще два укушенных человека, но они отказались от госпитализации», — рассказали в токсикоотделении больницы № 14. Врачи отметили, что по сравнению с прошлыми годами нынче к ним намного реже обращаются с укусами змей. С чем связана низкая активность рептилий, медики пояснить затруднились. Ранее герпетолог Черлин дал совет, как вести себя после укуса змеи, чтобы нейтрализовать негативные последствия. Ученый рассказал, что надо сделать разрез на месте раны и провести массаж, чтобы выпустить кровь.

Екатеринбургская пенсионерка попала на больничную койку после нападения гадюки на садовом участке. Женщина стала первой и пока единственной пациенткой токсикологического отделения больницы № 14, которая госпитализирована после атаки змеи в этом сезоне, рассказали URA.RU в клинике. «67-летнюю женщину привезли накануне на скорой с Уралмаша. Когда она работала на садовом участке, ее укусила гадюка. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести: у нее отек, кровоизлияние в руку. Пока это единственная наша пациентка: были еще два укушенных человека, но они отказались от госпитализации», — рассказали в токсикоотделении больницы № 14. Врачи отметили, что по сравнению с прошлыми годами нынче к ним намного реже обращаются с укусами змей. С чем связана низкая активность рептилий, медики пояснить затруднились. Ранее герпетолог Черлин дал совет, как вести себя после укуса змеи, чтобы нейтрализовать негативные последствия. Ученый рассказал, что надо сделать разрез на месте раны и провести массаж, чтобы выпустить кровь.