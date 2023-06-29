Герпетолог назвал необычный способ помощи при укусе змеи

Герпетолог Черлин заявил, что при укусе змеи поможет разрез на месте раны

29 июня 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

При укусе змеи необходимо делать массаж возле раны, заявил Владимир Черлин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Чтобы нейтрализовать негативные последствия после укуса змеи необходимо сделать разрез на месте раны. Об этом рассказал герпетолог Владимир Черлин. Однако врачи не рекомендуют пользоваться этим способом. «Сразу после укуса по месту укуса нужно сделать разрез. Естественно, не так, чтобы глубоченная рана была, но важно, чтобы из этого места пошла кровь. И делать массаж вокруг, чтобы кровь выходила», — рассказал эксперт «Ридусу». Герпетолог добавил, что врачи не рекомендуют использовать этот способ. Однако, уточняет Черлин, метод работает даже после укуса самых ядовитых змей. Эксперт пояснил, что важно не дать запаниковать укушенному человеку. Отравление происходит быстрее, если человек находится в стрессе. Ранее специалисты-токсикологи Свердловского областного центра острых отравлений рассказали URA.RU, как вести себя при встрече с рептилиями. По их словам, в случае укуса необходимо срочно ехать в больницу. Там добавили, что пытаться высасывать яд в такой ситуации бесполезно. Минздрав Челябинской области посоветовал при укусе гадюки промыть рану спиртом или водкой, а после обратиться в травмпункт.

Чтобы нейтрализовать негативные последствия после укуса змеи необходимо сделать разрез на месте раны. Об этом рассказал герпетолог Владимир Черлин. Однако врачи не рекомендуют пользоваться этим способом. «Сразу после укуса по месту укуса нужно сделать разрез. Естественно, не так, чтобы глубоченная рана была, но важно, чтобы из этого места пошла кровь. И делать массаж вокруг, чтобы кровь выходила», — рассказал эксперт «Ридусу». Герпетолог добавил, что врачи не рекомендуют использовать этот способ. Однако, уточняет Черлин, метод работает даже после укуса самых ядовитых змей. Эксперт пояснил, что важно не дать запаниковать укушенному человеку. Отравление происходит быстрее, если человек находится в стрессе. Ранее специалисты-токсикологи Свердловского областного центра острых отравлений рассказали URA.RU, как вести себя при встрече с рептилиями. По их словам, в случае укуса необходимо срочно ехать в больницу. Там добавили, что пытаться высасывать яд в такой ситуации бесполезно. Минздрав Челябинской области посоветовал при укусе гадюки промыть рану спиртом или водкой, а после обратиться в травмпункт.