Климатолог Кислов: к середине века на Урале потеплеет на два градуса

12 июля 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Через 27 лет на Урале будет еще теплее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К середине XXI века на Урале в среднем потеплеет на два градуса, однако это может нивелироваться за счет циркуляции атмосферы. Об этом URA.RU рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов. «К середине столетия на Урале потеплеет на два градуса, но как на это наложится циркуляция атмосферы. Могут возникнуть ситуации, когда будет дуть с Карского моря, и эти два градуса пропадут. Эти прогнозы надо внимательно изучать. Если встанет такой циркуляционный режим, что на Урал будет качать холод, он это потепление съест. Исключить это нельзя, потому что такие ситуации бывали. Одна надежда, что такую жару можно хоть этим одолеть. Но тенденция к региональному потеплению есть», — сказал Александр Кислов. Что касается нынешней жары, которая пришла на Урал, климатолог подчеркнул, что такое нельзя оставлять без внимания. «Это не совсем обычно. Мы глаза на это закрывать не можем, но говорить, что это проявление изменения климата, глобального потепления было бы неправильно. Что же это за глобальное потепление, если на Урале теплеет, а в Москве нет? Это не глобальный, а региональный процесс», — уточнил профессор. Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловскую область пришел горячий воздух из Средней Азии. В департаменте информационной политики региона отметили, что в свердловских больницах примерно на 15% увеличивается число обращений за медпомощью, когда температура выше +30 градусов держится несколько дней подряд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К середине XXI века на Урале в среднем потеплеет на два градуса, однако это может нивелироваться за счет циркуляции атмосферы. Об этом URA.RU рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов. «К середине столетия на Урале потеплеет на два градуса, но как на это наложится циркуляция атмосферы. Могут возникнуть ситуации, когда будет дуть с Карского моря, и эти два градуса пропадут. Эти прогнозы надо внимательно изучать. Если встанет такой циркуляционный режим, что на Урал будет качать холод, он это потепление съест. Исключить это нельзя, потому что такие ситуации бывали. Одна надежда, что такую жару можно хоть этим одолеть. Но тенденция к региональному потеплению есть», — сказал Александр Кислов. Что касается нынешней жары, которая пришла на Урал, климатолог подчеркнул, что такое нельзя оставлять без внимания. «Это не совсем обычно. Мы глаза на это закрывать не можем, но говорить, что это проявление изменения климата, глобального потепления было бы неправильно. Что же это за глобальное потепление, если на Урале теплеет, а в Москве нет? Это не глобальный, а региональный процесс», — уточнил профессор. Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловскую область пришел горячий воздух из Средней Азии. В департаменте информационной политики региона отметили, что в свердловских больницах примерно на 15% увеличивается число обращений за медпомощью, когда температура выше +30 градусов держится несколько дней подряд.