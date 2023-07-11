Платежный баланс России впервые за три года ушел в минус

12 июля 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Счет текущих операций России в июне 2023 года оказался дефицитным — сальдо составило минус 1,4 $ млрд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Платежный баланс России (соотношение сумм платежей, произведенных и непроизведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода — прим. URA.RU) показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Об этом сообщают представители Центробанка РФ. Так, сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в июне 2023 года, по предварительной оценке, перешло в область отрицательных значений, его дефицит составил 1,4 млрд долларов, следует из данных Банка России. Одной из причин является сезонный фактор — сокращение торгового баланса товаров/услуг. Ранее России спрогнозировали рост экономики в 2% к концу 2023 года. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что введение ограничений в течение последнего года сильно повлияло на долю финансового сектора, однако экономика РФ адаптировалась к новым условиям. Президент России Владимир Путин 5 июля сообщил о восстановлении российской экономики. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил рост интереса Запада к экономике в РФ.

Платежный баланс России (соотношение сумм платежей, произведенных и непроизведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода — прим. URA.RU) показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Об этом сообщают представители Центробанка РФ. Так, сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в июне 2023 года, по предварительной оценке, перешло в область отрицательных значений, его дефицит составил 1,4 млрд долларов, следует из данных Банка России. Одной из причин является сезонный фактор — сокращение торгового баланса товаров/услуг. Ранее России спрогнозировали рост экономики в 2% к концу 2023 года. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что введение ограничений в течение последнего года сильно повлияло на долю финансового сектора, однако экономика РФ адаптировалась к новым условиям. Президент России Владимир Путин 5 июля сообщил о восстановлении российской экономики. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил рост интереса Запада к экономике в РФ.