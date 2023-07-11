11 июля 2023

Платежный баланс России впервые за три года ушел в минус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, рубль, монета, жкх, квартплата, деньги, платежка жкх, квитанции об оплате, коммуналка, коммунальный платеж
Счет текущих операций России в июне 2023 года оказался дефицитным — сальдо составило минус 1,4 $ млрд Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

Платежный баланс России (соотношение сумм платежей, произведенных и непроизведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода — прим. URA.RU) показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Об этом сообщают представители Центробанка РФ.

Так, сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в июне 2023 года, по предварительной оценке, перешло в область отрицательных значений, его дефицит составил 1,4 млрд долларов, следует из данных Банка России. Одной из причин является сезонный фактор — сокращение торгового баланса товаров/услуг.

Ранее России спрогнозировали рост экономики в 2% к концу 2023 года. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что введение ограничений в течение последнего года сильно повлияло на долю финансового сектора, однако экономика РФ адаптировалась к новым условиям. Президент России Владимир Путин 5 июля сообщил о восстановлении российской экономики. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил рост интереса Запада к экономике в РФ.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Платежный баланс России (соотношение сумм платежей, произведенных и непроизведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода — прим. URA.RU) показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Об этом сообщают представители Центробанка РФ. Так, сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в июне 2023 года, по предварительной оценке, перешло в область отрицательных значений, его дефицит составил 1,4 млрд долларов, следует из данных Банка России. Одной из причин является сезонный фактор — сокращение торгового баланса товаров/услуг. Ранее России спрогнозировали рост экономики в 2% к концу 2023 года. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что введение ограничений в течение последнего года сильно повлияло на долю финансового сектора, однако экономика РФ адаптировалась к новым условиям. Президент России Владимир Путин 5 июля сообщил о восстановлении российской экономики. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил рост интереса Запада к экономике в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...