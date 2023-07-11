Пользователи Twitter высмеяли Зеленского, одиноко стоящего на саммите НАТО

12 июля 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который одиноко стоял на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото на своей странице опубликовал предприниматель, экс-владелец крупного файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Он выглядит нелепо», — подметил один из пользователей. «Пришло время избавиться от паразита», — отметил другой. «Они попользовались им и бросили», — добавил еще один пользователь. «Этот парень так одинок», — заметил другой участник обсуждения. «Похоже, близится конец для Зеленского», — заключили участники дискуссии. Ранее пользователи Twitter возмутились видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО. Оно было записано на фоне Ровенской АЭС.

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который одиноко стоял на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото на своей странице опубликовал предприниматель, экс-владелец крупного файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Он выглядит нелепо», — подметил один из пользователей. «Пришло время избавиться от паразита», — отметил другой. «Они попользовались им и бросили», — добавил еще один пользователь. «Этот парень так одинок», — заметил другой участник обсуждения. «Похоже, близится конец для Зеленского», — заключили участники дискуссии. Ранее пользователи Twitter возмутились видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО. Оно было записано на фоне Ровенской АЭС.