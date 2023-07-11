11 июля 2023

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского, одиноко стоящего на саммите НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского Фото:

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который одиноко стоял на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото на своей странице опубликовал предприниматель, экс-владелец крупного файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Он выглядит нелепо», — подметил один из пользователей. «Пришло время избавиться от паразита», — отметил другой. «Они попользовались им и бросили», — добавил еще один пользователь. «Этот парень так одинок», — заметил другой участник обсуждения. «Похоже, близится конец для Зеленского», — заключили участники дискуссии.

Ранее пользователи Twitter возмутились видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО. Оно было записано на фоне Ровенской АЭС.

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Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который одиноко стоял на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото на своей странице опубликовал предприниматель, экс-владелец крупного файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Он выглядит нелепо», — подметил один из пользователей. «Пришло время избавиться от паразита», — отметил другой. «Они попользовались им и бросили», — добавил еще один пользователь. «Этот парень так одинок», — заметил другой участник обсуждения. «Похоже, близится конец для Зеленского», — заключили участники дискуссии. Ранее пользователи Twitter возмутились видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО. Оно было записано на фоне Ровенской АЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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