Пользователей Twitter возмутило обращение Зеленского на фоне АЭС

02 июля 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обратился к НАТО на фоне Ровенской АЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter возмутились видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО, которое было записано на фоне Ровенской АЭС. Они раскритиковали его действия в комментариях, обвинив в разжигании конфликта. «Эй! Отойди от ядерного реактора!» — пишет в комментариях один из читателей. «Разжигатель конфликта», — уточняет второй. «Кукольный спектакль», — говорит третий. В комментариях пользователи обвинили Зеленского в том, что он планирует взорвать Запорожскую АЭС, при этом НАТО приходится его поддерживать на публику. Кроме того, читатели заметили, что мировая общественность уже устала от лжи президента Украины и других мировых лидеров. Ранее стало известно, что Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление, пишет МК . Об этом он заявил во время заседания ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС.

Пользователи Twitter возмутились видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО, которое было записано на фоне Ровенской АЭС. Они раскритиковали его действия в комментариях, обвинив в разжигании конфликта. «Эй! Отойди от ядерного реактора!» — пишет в комментариях один из читателей. «Разжигатель конфликта», — уточняет второй. «Кукольный спектакль», — говорит третий. В комментариях пользователи обвинили Зеленского в том, что он планирует взорвать Запорожскую АЭС, при этом НАТО приходится его поддерживать на публику. Кроме того, читатели заметили, что мировая общественность уже устала от лжи президента Украины и других мировых лидеров. Ранее стало известно, что Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление, пишет МК. Об этом он заявил во время заседания ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС.