11 июля 2023

На озере под Челябинском утонул молодой человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на городском пляже «Восход» (путинский), на озере Смолино, во время эпидемии коронавируса. Челябинск, запрет, берег, жара, озеро, купаться запрещено, лето, аншлаг, табличка, пляж, отдых, озеро смолино, купание
Молодой человек с девушкой купался в запрещенном для этого месте Фото:

На Первом озере под Челябинском утонул молодой человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), подругу утонувшего удалось спасти очевидцу.

«В ЕДДС-112 поступил звонок от мужчины. Он своими силами спас тонущую на Первом озере девушку. А молодой человек ушел под воду. На место прибыли спасатели Поисково-спасательной службы на водных объектах города и извлекли из воды тело 22-летнего мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что парочка купалась в несанкционированном месте. Обстоятельства гибели мужчины предстоит выяснить правоохранительным органам.

От жары в Челябинской области жители спасаются на водоемах. Экстренные службы напоминают о правилах поведения на водных объектах. Жителям рекомендуют воздержаться от купания в запрещенных местах.

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На Первом озере под Челябинском утонул молодой человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), подругу утонувшего удалось спасти очевидцу. «В ЕДДС-112 поступил звонок от мужчины. Он своими силами спас тонущую на Первом озере девушку. А молодой человек ушел под воду. На место прибыли спасатели Поисково-спасательной службы на водных объектах города и извлекли из воды тело 22-летнего мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что парочка купалась в несанкционированном месте. Обстоятельства гибели мужчины предстоит выяснить правоохранительным органам. От жары в Челябинской области жители спасаются на водоемах. Экстренные службы напоминают о правилах поведения на водных объектах. Жителям рекомендуют воздержаться от купания в запрещенных местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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