На озере под Челябинском утонул молодой человек

12 июля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Молодой человек с девушкой купался в запрещенном для этого месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Первом озере под Челябинском утонул молодой человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), подругу утонувшего удалось спасти очевидцу. «В ЕДДС-112 поступил звонок от мужчины. Он своими силами спас тонущую на Первом озере девушку. А молодой человек ушел под воду. На место прибыли спасатели Поисково-спасательной службы на водных объектах города и извлекли из воды тело 22-летнего мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что парочка купалась в несанкционированном месте. Обстоятельства гибели мужчины предстоит выяснить правоохранительным органам. От жары в Челябинской области жители спасаются на водоемах. Экстренные службы напоминают о правилах поведения на водных объектах. Жителям рекомендуют воздержаться от купания в запрещенных местах.

На Первом озере под Челябинском утонул молодой человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), подругу утонувшего удалось спасти очевидцу. «В ЕДДС-112 поступил звонок от мужчины. Он своими силами спас тонущую на Первом озере девушку. А молодой человек ушел под воду. На место прибыли спасатели Поисково-спасательной службы на водных объектах города и извлекли из воды тело 22-летнего мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что парочка купалась в несанкционированном месте. Обстоятельства гибели мужчины предстоит выяснить правоохранительным органам. От жары в Челябинской области жители спасаются на водоемах. Экстренные службы напоминают о правилах поведения на водных объектах. Жителям рекомендуют воздержаться от купания в запрещенных местах.